Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 2'de 2 peşinde

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 2'de 2 peşinde
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23 Ekim 2021 16:04
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir 9 puanla, aynı puana sahip Fraport TAV Antalyaspor'un averajla önünde 15. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Ömer Ali Şahiner'in de maç kadrosunda olması bekleniyor.

 


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