Barış Alper Yılmaz Fenerbahçeli mi?

Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçeli olup olmadığı sorusu, özellikle sarı-lacivertli taraftarlar arasında oldukça popüler. Genç oyuncunun yetenekleri ve potansiyeli, onu birçok büyük takımın radarına sokmuş durumda.

Galatasaray'da yeni sezona gollerle formda bir giriş yapan Barış Alper Yılmaz için önemli transfer gelişmeleri yaşanırken yıldız oyuncudan kafaları karıştıran bir paylaşım da gelmişti. Oyuncudan yeni bir hareket daha geldi.

Gösterdiği performans ile transfer döneminin gözde isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz için önemli transfer gelişmeleri yaşanırken oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Suudi Arabistan takımlarından NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için sarı kırmızılıların kapısını çalmış ve transfer görüşmeleri yapılmıştı.

Okan Buruk oyuncusunun takımda kalmasını isterken Barış Alper Yılmaz, resmi Instagram hesabından düz siyah bir görüntüyü hikayesinde paylaştı.

Teknik direktör Okan Buruk oyuncusunun takımda kalmasını isterken NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için teklifini 30+5 milyon Euro'ya çıkarttı. Suudi ekibi, Barış Alper'e rekor bir sözleşme teklif etti. Galatasaray ile oyuncu tarafı görüşmelerde bulunuyor ancak sarı kırmızılılar geri adım atmıyor ve teklifi reddetmeyi düşünüyor.

Nevzat Dindar'ın haberine göre NEOM'dan gelen teklif Barış Alper Yılmaz'ın kafasını karıştırırken oyuncu akşam başlayan antrenmana çıkmadı. Oyuncunun antrenmana çıkmasının sebebi gelen teklifi değerlendirmek istiyor oluşu ve yönetimle konuyu görüşmesi.