Barcelona'dan İlkay Gündoğan açıklaması!

Barcelona'da takımdan ayrılması gündeme gelen İlkay Gündoğan için teknik direktör Hansi Flick'ten açıklama geldi.



Alman teknik adam, 2-1 kazanılan 2-1 kazanılan Valencia maçının ardından yaptığı açıklamada, "İlkay'ın bizimle kalacağını düşünüyorum." dedi.



İlkay'ın Valencia maçında yüzde yüz hazır olmadığını için oynamadığını söyleyen Flick, "Biraz rahatsızlığı vardı. Onunla konuştuk ama bu aramızda kalacak, paylaşmayacağım." diye konuştu.



İspanyol basını, 33 yaşındaki futbolcunun Barcelona'dan ayrılmak istediğini ve bu kararını kulübe bildirdiğini öne sürmüştü.



Barcelona'nın geçen yıl Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan'ın Katalan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



Barcelona forması altında 51 maçta sahaya çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol attı ve 14 asist yaptı.





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