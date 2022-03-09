Barcelona'da Galatasaray öncesi 4 eksik

Barcelona, Galatasaray maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Katalan ekibinde sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto ve Samuel Umtiti dışında, kart cezalısı Pablo Martin Paez Gavira "Gavi" forma giyemeyecek.
Ligdeki son Elche maçında hafif bir sakatlık geçiren defans oyuncusu Jordi Alba'nın da Galatasaray maçında riske atılmama olasılığı bulunuyor.
Son 4 maçını kazanan Barcelona, 8 maçtır da kaybetmiyor.
Katalan ekibinde sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto ve Samuel Umtiti dışında, kart cezalısı Pablo Martin Paez Gavira "Gavi" forma giyemeyecek.
Ligdeki son Elche maçında hafif bir sakatlık geçiren defans oyuncusu Jordi Alba'nın da Galatasaray maçında riske atılmama olasılığı bulunuyor.
Son 4 maçını kazanan Barcelona, 8 maçtır da kaybetmiyor.