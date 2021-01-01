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Ballmer: "Kawhi'ın ne zaman döneceğini kimse bilmiyor"

LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, yıldız oyuncusu Kawhi Leonard'ın parkelere dönüşü için belirli bir tarih bulunmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, yıldız oyuncusu Kawhi Leonard'ın parkelere dönüşü için belirli bir tarih bulunmadığını söyledi.

Ballmer'a göre, önümüzdeki sezonun önemli bir bölümünü kaçırması beklenen Leonard için henüz herhangi bir geri dönüş tarihi yok:

"Bu aşamada kimse bilmiyor. Sezon içinde dönmesi mümkün elbette. Ancak bu, doktorların ve Kawhi'ın söylediklerine bağlı olacak."

Kawhi geçtiğimiz sezon playoffların son bölümünde ön çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve bu hasarı onarmak adına yaz döneminde ameliyat geçirmişti.


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