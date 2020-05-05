Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla görüşecek

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla Çarşamba günü video konferans aracılığıyla görüşecek.

Haber; AA
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla görüşecek
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05 Mayıs 2020 16:20
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı federasyonların başkanlarıyla video konferans aracılığıyla yarın bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, saat 15.00'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirecek.

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