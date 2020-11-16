Bahçeşehir Koleji, Joventut Badalona'ya konuk olacak

Bahçeşehir Koleji, ULEB Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'ya konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, Joventut Badalona'ya konuk olacak
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16 Kasım 2020 13:47
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta maçında salı günü İspanya'nın Joventut Badalona ekibine konuk olacak.

Palau Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, 6 takımın yer aldığı grupta çıktığı 7 maçta da mağlup oldu ve son sırada yer aldı. Grupta oynadığı 5 maçı da kazanan Joventut Badalona ise lider durumda bulunuyor. 

İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı İspanyol ekibi, 91-72 kazanmıştı.



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