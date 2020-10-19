Babacar: 'Hak ettik ve kazandık'

Alanyaspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta harika bir frikik golü atan Babacar ve Siopis maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Golcü oyuncu, "İyi performans sergiledik. Kazanmak için her şeyi verdik. Galatasaray karşısında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.



Orta saha oyuncusu Siopis ise, "Hocamız devre arasında Galatasaray'a daha önde basalım mutlaka golü bulacağız dedi, golü bulduk" ded,







