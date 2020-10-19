Babacar: "Hak ettik ve kazandık"

Alanyaspor'da golcü oyuncu Babacar ile Siopis, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Babacar: 'Hak ettik ve kazandık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2020 22:18
Alanyaspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta harika bir frikik golü atan Babacar ve Siopis maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Golcü oyuncu, "İyi performans sergiledik. Kazanmak için her şeyi verdik. Galatasaray karşısında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Siopis ise, "Hocamız devre arasında Galatasaray'a daha önde basalım mutlaka golü bulacağız dedi, golü bulduk" ded,

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için