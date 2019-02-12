Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı final için sahada

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında, Yunanistan'da 3-2 mağlup ettiği AO Thiras'ı ağırlayacak.Santorini Adası'ndaki ilk maçta rakibini 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, rövanş müsabakasında da rakibini yenmesi halinde adını yarı finale yazdıracak. AO Thiras'ın müsabakayı 3-0 veya 3-1 kazanması halinde organizasyona veda edecek Aydın temsilcisi, Yunan rakibinin müsabakayı 3-2 kazanması halinde altın set oynayacak.Mimar Sinan Spor Salonu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Aydın Büyükşehir Belediyespor-AO Thiras maçını İspanya'dan Rafael Gonzalez Tabares ile Bulgaristan'dan Kiril Stoyanov yönetecek.Eşleşmeyi geçecek ekip yarı finalde Kanti (İsviçre) - GEN-I Volley (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Slovenya temsilcisi ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.