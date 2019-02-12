  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı final için sahada

Türk temsilcisi, CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında 13 Şubat Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi AO Thiras'ı konuk edecek

Kaynak: AA
Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı final için sahada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2019 11:14
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında, Yunanistan'da 3-2 mağlup ettiği AO Thiras'ı ağırlayacak.

Santorini Adası'ndaki ilk maçta rakibini 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, rövanş müsabakasında da rakibini yenmesi halinde adını yarı finale yazdıracak. AO Thiras'ın müsabakayı 3-0 veya 3-1 kazanması halinde organizasyona veda edecek Aydın temsilcisi, Yunan rakibinin müsabakayı 3-2 kazanması halinde altın set oynayacak.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Aydın Büyükşehir Belediyespor-AO Thiras maçını İspanya'dan Rafael Gonzalez Tabares ile Bulgaristan'dan Kiril Stoyanov yönetecek.

Eşleşmeyi geçecek ekip yarı finalde Kanti (İsviçre) - GEN-I Volley (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Slovenya temsilcisi ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için