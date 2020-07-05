Ay tutulması saat kaçta, ay tutulması burçlara etkisi

Ay tutulması konusunda ne zaman ve ay tutulması saat kaçta şeklinde sorular sorulurken ay tutulması burçlara etkisi de merak edilen bir başka sorulardan bir tanesi. 5 Temmuz 2020 sabaha karşı ay tutulması gerçekleşecek. Bu önemli anda ay tutulmasını fotoğraflamak isteyenler Türkiye'de hayal kırıklığına uğrayabilir. Bunun nedeni Türkiye'den tam olarak görülemeyecek olmasıdır. Ay tutulması konusunda bilim adamlarının verdiği detaylar göze çarpıyor. Dünyanın uydusu ay Türkiye'den dolunay şeklinde ay tutulması burçlara etkisi gözlemlenebiliyor. Çok net şekilde görülen dolunay dünyanın farklı yerlerinde ay tutulması olarak gözlemlenebilecek.Ay tutulması ne zaman, ay tutulması burçlara etkisi, ay tutulması saat kaçta bilgileri gelmeye devam etmektedir.Ay tutulması 5 Temmuz 2020'de genel zaman ile 03.04-05.55 saatleri arasında gerçekleşecek. İlk iki parçalı Ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek bu tutulma; Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika'da da Arjantin olacak.Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülen görüntüdür.