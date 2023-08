Aşura Günü Mesajları 2023: Resimli Aşura Günü Mesajları

"Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." (Hadis-i Şerif )"Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir." (Hadis-i Şerif )"Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur." (Hadis-i Şerif )"Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah'ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer." (Hadis-i Şerif )"Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur." (Hadis-i Şerif"Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur."(Hadis-i Şerif )"Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) Şehrullah (Allah'ın Ayı) olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal olan namazda gece namazıdır." "Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah' u Teala o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet'te derece verir.""Aşure Günü tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum." (Hadis-i Şerif-Tirmizi)"Kim Arafe günü oruç tutarsa, iki senelik günahına keffaret olur ve kim de, Muharrem ayında bir gün oruç tutarsa, her bir günü için otuz gün sevabı yazılır." (Hadis-i Şerif-Taberan,)"Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." (Hadis-i Şerif )"Muharrem Ayı'nda oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir." (Hadis-i Şerif-Tirmizi)"Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur." (Hadis-i Şerif ) "Aşyre günü oruç tutunuz ve o hususta yahudilere muhalefet ediniz. Aşyreden birgün önce veya birgün sonra da oruç tutunuz, buyurmuştur." (Hadis-i Şerif-Müsned)- AŞURE günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:Aşure günü oruç tutanın, bir yılilık günahları affolur. [Müslim, Tirimizi, İ. Ahmed, Taberani]Aşure günü oruç tutan o yıl tutaimadığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. [Deylemi]Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhaleifet edin. [İ .Ahmed]Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, meilekler, peygamberler, şehidler ve sa-lihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuışur. [Şir'a]Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a) 3- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allaihü te,l,yı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okuimalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)4- Sadaka vermek sünnettir, ibadetitir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)Bugün aşure ibadet diye aşure piişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, buigün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Haidis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyurulidu. (Hakim)5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam veiren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a) 6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Haidis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafaikası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.9- Dua Okunmalı,10 defa şu dua okunur:''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''10- Namaz KılınmalıAşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinide 2 rek'at namaz kılınır.Sadaka vermek sünnettir, ibaidettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kaidar sadaka veiren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuiruldu. (Şir'a) (Hadis-i Şerif -Müslim) Aşure Gününüz kutlu olsun.""Aşure paylaşmaktır. Aşure gününüz kutlu olsun.""Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.""Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.""Aşurede içe atılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.""Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun. Aşure Gününüz Mübarek Olsun ""Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Aşure Gününüz Kutlu Olsun"Aşure gününün tüm İslam alemine hayırlar getirmesini tüm kalbimle dilerim.""Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla Aşure Günümüz mübarek olsun.""Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure Gününüz Hayırlı Olsun ""Rabbim bu aşure günüzün hayırlara vesile olmasını ve tuttuğunuz ibadetlerinin hem kabul hem de makbul olmasını dileriz.""Muharremin onuncu gününe Aşure Günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Zira Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler.""Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler milletimizin olsun."Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz.2 su bardağı buğday (1 parmak eksik),1 su bardağı kuru fasulye,1 su bardağı nohut,2 su bardağı kuru kayısı,Yarım su bardağı sarı üzüm,15 adet kuru incir,Yarım çay bardağı kuş üzümü,2 adet portakalın kabuğu (rendelenmiş),3.5 su bardağı toz şeker,Yarım su bardağı süt.1 gece önce buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda ıslayalım.Nohudun içine tuz ilave edip sıcak suda ıslayalım.Nohudun suyunu değiştirip 1 saat haşlayalım.Kuru fasulyenin suyunu değiştirip 15 dakika haşlayalım ve nohudu ayrı tencerelerde haşlayalım.İncirleri küçük küçük doğrayıp suda haşlayalım ve suyunu süzelim.Kuş üzümlerini 5 dakika kaynatalım ve suyunu süzelim.Kayısıları küçük küçük doğrayıp 2 su bardağı suda şişene kadar haşlayalım. (suyunu dökmüyoruz)Sarı üzümleri 1 su bardağı suda şişene kadar haşlayalım. (suyunu dökmüyoruz)Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzelim.Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyalım.İçine 7 su bardağı suyu ilave edelim ve 30 dakika haşlayalım. (kendi düdüklümüzün pişirme süresi farklı olabilir)Düdüklü tencerede haşlanan malzemeleri tencereye boşaltalım.Sonra tekrar 7 su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatalım.Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatalım.Aşuremiz toplamda 35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave edelim.Aşurenin kaynama süresi 50 dakika olduğunda sütü, incirleri ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştıralım.Kaynama süresi 1 saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alalım.Aşuremizi kaselere paylaştıralım.Üzerlerini ceviz, nar, fındık, tarçın ve antep fıstığı ile süsleyip servis yapalım.Not: 20 kase aşure çıkmaktadır.Bu harika Aşure tarifini bizimle paylaşan Vanilins'e teşekkür ederiz.