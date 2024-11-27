Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aston Villa - Juventus maçı Tabii canlı izle şifresiz

Aston Villa - Juventus karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Juventus'u ağırlayacak olan Aston Villa, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Aston Villa - Juventus maçı canlı izleme detayları...





Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Juventus ile karşılaşacak. Aston Villa - Juventus maçı TSİ 23:00'da başlayacak.



Günün maçları (27 Kasım)



20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)



20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)



23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)



23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)



23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)



23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)



23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)



23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)



23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)

