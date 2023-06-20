ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ HESAPLAMA 2023 | Yeni asgari ücret SGK, sigorta işveren maliyeti ne kadar?

Asgari ücretli milyonlarca vatandaşın yanı sıra asgari ücretle işçi çalıştıran işverenlerin de heyecanla beklediği 2023 Temmuz asgari ücret ara zammında ilk viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını gerçekleştirmesinin ardından asgari ücretin işverene maliyeti de merak konusu oldu. İşte toplantıda konuşulan rakamlarla asgari ücretle 1,2,3 işçi işveren maliyeti hesaplaması...
Asgari ücretin 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak belirlenmesiyle, yeni rakamın işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu
Asgari Ücretin İşveren Maliyeti 15.757 TL
Asgari ücretin işverene maliyeti 2023 yılında aşağıdaki gibidir:
2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri
|BRÜT ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK)
|333,60 TL
|BRÜT ASGARİ ÜCRET (AYLIK)
|10.008 TL
|SGK İŞÇİ PRİMİ (%14)
|1.401,12 TL
|SGK İŞSİZLİK PRİMİ (%1)
|100,08 TL
|KESİNTİLER TOPLAMI (%15)
|1.501,20 TL
|NET ASGARİ ÜCRET
|8.506,80 TL
|BRÜT ASGARİ ÜCRET
|10.008 TL
|SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%20,5)
|2.051,64 TL
|SGK İŞSİZLİK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%2)
|200,16 TL
|İŞVERENE MALİYETİ
|12.259,80 TL
|İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİMLE)
|11.759,40 TL
2023 Yılı Engellilik İndirimleri
|70.000 TL'ye kadar
|%15
|150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası
|%20
|550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası
|%27
|1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası
|%35
|1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası
|%40
2023 Yılı Yemek ve Yol Yardımı Gelir Vergisi İstisnası
|1.Derece Engellilik İndirimi
|4.400 TL
|2.Derece Engellilik İndirimi
|2.600 TL
|3.Derece Engellilik İndirimi
|1.100 TL
|Yemek Yardımı
|110 TL
|Yol Yardımı
|56 TL
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 TL olarak belirlenmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının iş yerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56,00 TL olarak tespit edilmiştir. (323 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2023 Yılı Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Tutarları
SGK – İstisna Olacak Kazanç Miktarları
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|Alt Sınır
|Üst Sınır
|Günlük
|333,60 TL
|2.502 TL
|Aylık
|10.008 TL
|75.060 TL
|Yemek Parası (Oran Genelgeyle Değişebilir)
|78,90 TL*
|Çocuk Yardımı (Aylık)
|200,16 TL
|Aile Yardımı (Aylık)
|1.000,80 TL
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; Yemek parası:
1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (*), Çocuk zammı:
1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x % 2 = 200,16 TL (Aylık), Aile zammı (yardımı):
1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
*Günlük yemek parası istisna tutarı yayımlanacak yeni genelgeyle değişebilir. ASGARİ ÜCRETLE 1,2,3 İŞÇİ İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek. Bu durumda asgari ücretin işverene maliyeti şöyle hesaplanabilir: Brüt asgari ücret (aylık): 10.008 TL
İŞVERENE MALİYETİ: 12.259,80 TL
YÜZDE 30 ZAM:
BRÜT asgari ücret: 13.010 TL
İŞVERENE MALİYETİ : 15.937,25 TL
YÜZDE 35 ZAM: BRÜT asgari ücret: 13.500 TL
İŞVERENE MALİYETİ : 16.537,5 TL
YÜZDE 40 ZAM BRÜT asgari ücret: 14.010 TL
İŞVERENE MALİYETİ: 19.614 TL
YÜZDE 45 ZAM BRÜT asgari ücret: 14.511 TL
İŞVERENE MALİYETİ: 17.775,975 TL
YÜZDE 50 ZAM BRÜT asgari ücret: 15.012 TL
İŞVERENE MALİYETİ: 18.389,7 T