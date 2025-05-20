Haber Tarihi: 20 Mayıs 2025 13:04 - Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 13:04

Aselsan (ASELS) hisse neden düşüyor?

Aselsan (ASELS) hisse neden düşüyor sorusu, son dönemde yatırımcılar ve piyasa analistleri arasında en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Türkiye'nin savunma sanayii devlerinden Aselsan'ın hisseleri, son dönemde kayda değer bir düşüş trendi sergileyerek yatırımcıların endişelerini artırdı. ASELS hisse neden düşüyor?

Aselsan (ASELS) hisse neden düşüyor?
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ASELS hisse neden düşüyor sorusunun yanıtı tek bir faktöre bağlı olmaktan ziyade, bir dizi etkenin birleşimiyle açıklanabilir. Makroekonomik belirsizlikler, küresel faiz oranlarındaki değişimler, enflasyon baskıları, savunma sanayii harcamalarındaki potansiyel daralmalar ve şirketin finansal tablolarındaki bazı özel durumlar, Aselsan hisselerindeki düşüşte etkili olabilir. 

ASELSAN (ASELS) HİSSE NEDEN DÜŞÜYOR?

Aselsan hisselerindeki düşüşte etkili olan en önemli faktörlerden biri, genel makroekonomik görünüm ve küresel piyasalardaki dalgalanmalardır. Yüksek enflasyon, birçok ülkenin merkez bankalarını faiz artırımına yöneltmiş, bu da küresel çapta bir sıkılaşma döngüsüne neden olmuştur. Yükselen faiz oranları, şirketlerin borçlanma maliyetlerini artırırken, aynı zamanda hisse senedi piyasalarından sermaye çıkışına neden olabilir. Yatırımcılar, risksiz getiri sağlayan tahvil ve mevduat gibi araçlara yönelerek hisse senedi piyasalarındaki risk iştahlarını azaltabilirler. Bu durum, Aselsan gibi büyüme hisseleri üzerinde baskı yaratmaktadır.

Küresel resesyon endişeleri de Aselsan hisseleri üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Ekonomik büyümedeki yavaşlama beklentileri, şirketlerin gelecek dönemdeki gelir ve kârlılık tahminlerini aşağı çekebilir. Savunma sanayii sektörü, genellikle ekonomik döngülerden daha az etkileniyor gibi görünse de, büyük projelerin finansmanı ve hükümet harcamalarındaki potansiyel kısıtlamalar, Aselsan gibi şirketleri olumsuz etkileyebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik istikrarsızlık, Aselsan'ın uluslararası projelerindeki riskleri artırabilir.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da Aselsan hisseleri için önemli bir risk faktörüdür. Aselsan, ihracata yönelik önemli bir şirket olması nedeniyle, döviz kuru hareketlerinden doğrudan etkilenmektedir. Türk Lirası'ndaki değer kaybı, şirketin ihracat gelirlerini artırsa da, ithal hammadde maliyetlerini yükselterek kar marjlarını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda, döviz kuru belirsizliği, uluslararası projelerde fiyatlandırma ve bütçeleme süreçlerini zorlaştırabilir. Bu makroekonomik belirsizlik ortamı,

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