Haber Tarihi: 28 Mart 2025 17:09 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 17:09

Arefe mi, Arife mi? TDK'ya göre Arefe nasıl yazılır?

Yazımı en çok merak edilen kelimelerden biri de arife (arefe). Birçok kaynağa göre arife kelimesi ile Arafat aynı kökten gelmektedir. Bazı bölgelerde kelimelerin farklı şekilde telaffuz edilmesi, o kelimelerin yanlış yazılmasına neden olmaktadır. Peki arife (arefe) ne demek? Doğru yazılışı arife mi, arefe mi? İşte TDK'ya göre yazımı ve arifenin anlamı…

Arefe mi, Arife mi? TDK'ya göre Arefe nasıl yazılır?
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Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram öncesi yazımı merak eidlen kelimelerden biri de arife (arefe) oldu. 'Arife (arefe) ne demek?' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi ise bu kelimenin doğru yazılışını arife olarak bilirken birçok kişi ise arefe olduğunu iddia ediyor. Birçok kaynağa göre arife kelimesi ile Arafat aynı kökten gelmektedir. Peki Arife mi arefe mi? TDK doğru yazımı hangisi? İşte cevaplar...

ARİFE Mİ, AREFE Mİ?

Arapça kökenli olan Arefe sözcüğü ''Arafa'' fiilinden türetilmiştir. Arafa, bilmek, görmek ve sezmek anlamına gelir. . TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı ''Arife'' şeklindedir.TDK arifenin anlamını şu şekilde açıklıyor; Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler.

Arife (arefe) ne demek Doğru yazımı: Arife mi arefe mi TDK doğru yazılışı açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ise arife günü ile ilgili şu bilgileri veriyor:

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

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