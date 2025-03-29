Haber Tarihi: 29 Mart 2025 14:30 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 14:30

AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI 2025 - Ramazan Bayramı'nda hastaneler açık mı açık mı?

Arefe günü hastaneler açık mı? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar 'Arefe günü hastaneler açık mı? Sorusuna yanıt arıyor. 29 Mart arefe günü hastanelerin ve sağlık ocaklarının hizmet verip vermediği merak ediliyor. Peki, bugün sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? İşte Arefe günü sağlık ocaklarının ve hastanelerin durumu...

AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI 2025 - Ramazan Bayramı'nda hastaneler açık mı açık mı?
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Arefe günü yani 29 mart günü eczane ve sağlık ocakları bugün açık mı? 29 mart günü hastaneler ve eczaneler açık mı? Yurt genelindeki milyonlarca kişi yarın hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
AREGE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI 2025 

Arefe günü yarım gün olduğu için saat 12.30'a kadar olan randevular için hastaneler hasta kabulü yapacak.  Acil servisler ise 7/24 çalışmaya devam edecekler.
BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Bununla birlikte hastane ve kamu kurumları da bayram süresince çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.

BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler, 29 mart arefe günü saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13:00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü saat 12.30 itibariyle resmi tatil başlıyor. Ramazan Bayramının ilk günü 30 mart günüdür. Arefe günü kamu kuruluşlarında yarım gün resmi tatildir.

SAĞLIK OCAKLARI AREFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?


Sağlık Ocakları arefe günü saat 12.30'a kadar hizmet verecek. Saat 12.30'dan sonra Sağlık Ocakları kapalı olacak. 

 


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