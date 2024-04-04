Haber Tarihi: 04 Nisan 2024 16:26 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 16:26

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 16-17 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Sınavlara katılım gösteren öğrenciler AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavı soru ve cevapları 21 Mart tarihinde öğrencilerin erişimine sunuldu. İşte AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
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Açıktan eğitim alarak lise diploması sahibi olmak isteyen adaylar, 16-17 Mart tarihinde düzenlenen sınavlara katıldı. AÖL sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Sınavların değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken yanlış cevapları doğru yanıtları etkilemeyecek. Sınavlarda adaylara sorumlu oldukları her dersten 11 soru yönetilirken ders geçme notu alt sınırı 45 olarak belirlendi. Sınavların tamamlanmasının üzerinden 15 günden fazla zaman geçerken adaylar " AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı" sorusuna yanıt arıyor. İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem soru ve cevaplar ise 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlandı.

AÖL sonuçları ise 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçları, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sayfası üzerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri girilerek sınav sonuç bilgileri sorgulanabilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
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