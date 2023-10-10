Haber Tarihi: 10 Ekim 2023 11:13 - Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 11:13

AÖL ders seçimi ne zaman? 2023-2024 Açık Öğretim lise ders seçimi ne zaman?

AÖL Açık Öğretim lise ders seçimi ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. 16 Ekim'de sona erecek olan ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ederken Açık Öğretim Lisesi ders seçme süreci araştırılmaya başlandı. Öğrencilerin gözleri "AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak? " sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 AÖL ders seçimi tarihleri ile ilgili detaylar...

AÖL ders seçimi ne zaman? 2023-2024 Açık Öğretim lise ders seçimi ne zaman?
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Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders seçiminin ne zaman yapılacağı, 2023-2024 eğitim yılı için kayıtlarını yaptıran öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Her eğitim döneminde açık lise öğrencileri tarafından ders seçimi yapılıyor. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak? 
AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN 2023-2024?
Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Ders seçimleri; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapılacak.

Ders seçimini, çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.

2023-2024 AÖL KAYIT TARİHLERİ

MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada;

"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AÇIK LİSE (AÖL) DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorunda.


Öğrenciler ders seçimlerini; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapacak.

Ders seçimi çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
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