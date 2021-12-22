Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda, salı günkü Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.



Diğer oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.



İdmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile beraberindeki kulüp yöneticileri de takip etti.





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