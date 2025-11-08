Antalyaspor Beşiktaş ücretsiz izle | Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın linki

- Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda üstün



Siyah-beyazlı ekip, Antalya'daki karşılaşmalarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurmayı başardı. Beşiktaş, Antalya'daki 29 lig maçının 17'sinde sahadan galip ayrılırken 4 kez yenildi. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 66 kez havalandırdı, kalesinde ise 38 gol gördü. Geçen sezon Antalya'da oynanan müsabakada takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.





Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Abdülkadir, Saric, Soner, Cvancara, Boli.Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham.Süper Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 7. sırada girdi. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 5 puan toplayan siyah-beyazlı futbol takımı, Antalya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmuyor. Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılara karşı 11 kez rakip olan Bulut, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Erol Bulut, Beşiktaş ile son olarak Gaziantep FK'yi çalıştırdığı 2022-2023 sezonunda karşılaşmış ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 59. kez kozlarını paylaşacak. İstanbul temsilcisiyle Antalya ekibi arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'daki maçla başlarken siyah-beyazlılar, söz konusu mücadeleyi 6-0 gibi farklı sonuçla kazandı. Süper Lig'de oynanan 58 maçın 36'sında Beşiktaş, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 14 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 121 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip de 56 gol kaydetti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maçta ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelenin VAR hakemi Alper Çetin oldu.



