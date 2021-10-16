Antalya 07 Basket, Bursa deplasmanında kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Antalya 07 Basket, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 76-75 yendi.
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Sinem Tetik, İzel Deniz Pehlivan, Doğu Berk İnnal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 28, Gizem Mürvet Uca 4, Merve Arı 6, Duygu Özen 8, İrem Sözen, Dacı 6, Ferda Yıldız 1, Maculay 10, Doyle 12
Antalya 07 Basket: Gamze Takmaz 9, Davis 13, Sera Özelçi 2, İvankoviç 14, İlsu Darıcıoğlu 4, Jones 25, Beril Albayrak 2, Mayombo 7
1. Periyot: 12-14
Devre: 31-31
3. Periyot: 57-49
5 faulle çıkan: 39.42 Doyle (Bursa Büyükşehir Belediyespor)
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Sinem Tetik, İzel Deniz Pehlivan, Doğu Berk İnnal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 28, Gizem Mürvet Uca 4, Merve Arı 6, Duygu Özen 8, İrem Sözen, Dacı 6, Ferda Yıldız 1, Maculay 10, Doyle 12
Antalya 07 Basket: Gamze Takmaz 9, Davis 13, Sera Özelçi 2, İvankoviç 14, İlsu Darıcıoğlu 4, Jones 25, Beril Albayrak 2, Mayombo 7
1. Periyot: 12-14
Devre: 31-31
3. Periyot: 57-49
5 faulle çıkan: 39.42 Doyle (Bursa Büyükşehir Belediyespor)