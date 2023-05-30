ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Ankaragücü Galatasaray canlı beIN Sports 1 izle

Okan Buruk'un ikinci şampiyonluğu olacak



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.



Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.



Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, yarın istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.



Son 3 maçını kazandı



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.



Zaniolo cezalı, 6 futbolcu ceza sınırında



Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, yarın kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.





nkaragücü ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray , MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı beIN SPORTS 1 ekranından şifresiz izleyebilirsiniz.Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Kitsiou, Djokanovic, Diack, Hanousek, Emre Kılınç, Beridze, SoweMuslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, IcardiSüper Lig'de tüm sezona bedel hafta geldi, çattı!Bugün oynanacak iki maçtan çıkacak sonuç, şampiyonu belirleyebilir. 5 puan farkla zirvede oturan Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü yenerse zaferini ilan edecek.Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u mağlup edip Galatasaray'ın Ankara'da puan kaybetmesini bekleyecek.Ülker Stadı'ndaki mücadele de aynı saatte başlayacak. Eğer bugün Aslan puan kaybeder, Kanarya kazanırsa şampiyon, gelecek hafta Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçında belli olacak.Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kazanırsa haftaya sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisini 2-0 kaybetse dahi ikili averajla mutlu sona ulaşan taraf olacak. 3 veya daha fazla farkla yenilirse genel averajdan dolayı Fenerbahçe şampiyon olabilir. Sarı-lacivertlilerin bugün puan kaybetmesi durumunda ise Galatasaray, kendi alacağı sonucun önemi olmadan şampiyonluğa ulaşacak.