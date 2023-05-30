Haber Tarihi: 30 Mayıs 2023 21:24 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 21:24

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Ankaragücü Galatasaray canlı beIN Sports 1 izle

Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı ize! | Şifresiz Ankaragücü - Galatasaray maçı kaçak olarak Justin TV, Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak beIN Sports 1 canlı izlenebilecek olan Ankaragücü - Galatasaray maçının kadrosu belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek. Alper Ulusoy görev alacak. Galatasaray kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Ankaragücü Galatasaray canlı beIN Sports 1 izle
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Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz | Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle! Galatasaray, MKE Ankaragücü deplasmanında kazanarak şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Ankaragücü ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Kritik müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. VAR'da ise Alper Ulusoy görev alacak.  Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz canlı yayın...

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 


nkaragücü ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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ANKARAGÜCÜ GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE



Ankaragücü Galatasaray maçı hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Alper Ulusoy atandı.

 


57'   Galatasaray'ın maçta yüzde 57'ye 43 topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
56'   Sergio Oliveira'nın ortasında Nelsson topu içeri doldurdu. Icardi topu ıskaladı.
55'   Nihad Mujakic, kendi yarı alanında Icardi'ye faul yaptı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
54'   Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.
53'   Galatasaray'ın maçta 6'sı isabetli 12 şutu var.
52'   Matej Hanousek'in ortasına Emre Kılınç kafayı vurdu. Top kaleci Muslera'da kaldı.
51'   Maçta tempo bu bölümde düştü.
50'   KAÇTI! Taylan'ın hatalı pasında Icardi, kaleciden sıyrıldı. Çaprazdan vuruşu kaleye paralel gitti.
49'   Galatasaray'da Sacha Boey, kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Durumu ciddi değil.
48'   Ankaragücü kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
47'   Galatasaray ikinci yarıya baskılı baskılı başladı. Icardi'nin topuk pasında Kerem arka bölgede topu önüne alamadı.
46'   Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
45'   Galatasaray'ın rakip yarı alana yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Kerem ortaladı. Gökhan topu rahat bir şekilde kontrol etti.
45'   Sergio Oliveira'nın ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
45'   KAÇTI! Kerem'in soldan ortasına Icardi müsait durumda vurdu. Nihad Mujakic son anda ayak koydu. Korner.
45'   Bu bölümde Galatasaray tempoyu yükseltmemeye çalışıyor.
45'   Ghayas Zahid'in kullandığı köşe vuruşunda Nelsson topu uzaklaştırdı.
45'   Milson'un ortasında Torreira topu kafayla kornere çeldi.
45'   İlk yarının sonuna en az 5 dakika eklendi.
44'   DİREK! Taylan'ın pasında sol çaprazda topu alan Ghayas Zahid iyi vurdu. Top üst direkten geri geldi.
43'   Sacha Boey sağdan ceza sahasına girmek istedi ama kalabalığı geçemedi.
42'   Ghayas Zahid'in yaptığı ortaya Ali Sowe kafa vurdu. Kaleci Muslera topu kurtardı.
41'   Kerem'in harika ortasına çok iyi yükselen Icardi, harika bir kafa vuruşuyla topu ağalara gönderdi.
40' GOL Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 2-1 öne geçti.
39'   Kerem'in kullandığı köşe vuruşunu Gökhan iki hamle kurtardı.
38'   Kazımcan'ın ortasında Arda Kızıldağ topu kornere çeldi.
37'   Maçta bu bölümde tempo biraz düştü.
36'   Kerem'in kullandığı serbest vuruşu Abdülkerim indirdi. Nelsson vurmak istedi ama savunma topu uzaklaştırdı.
35' Lamine Diack, orta alanda Mertens'i düşürdü. Bu hareketi sonrası sarı kart gördü.
34'   Kerem'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci yumrukladı.
34'   Savunmanın hatasında topu önünde bulan Mertens, kaleci Gökhan'ı geçemedi. Korner.
33'   Muslera'nın savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi ama kaleci topu uzaklaştırdı.
32'   Kenarda itirazlarda bulunan Okan Buruk'a Volkan Bayarslan'dan uyarı geldi.
31'   Savunma arkasına atılan topta Ali Sowe, rakibinden sıyrılıp topu kaleye gönderdi ama çerçeveyi bulamadı.
30'   Müthiş bir tempo var maçta. Top bir o kalede bir bu kalede...
29'   KAÇTI! Gökhan çıkardı. Rashica'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Gökhan çıkardı.
29'   Ghayas Zahid'in kullandığı köşe vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.
28'   Ankara'da yağmur etkisini arttırmaya başladı.
27'   Ankaragücü'nün kazandığı köşe serbest vuruşu Ghayas Zahid ortaladı. Kazımcan topu kornere çeldi.
26'   Sergio Oliveira'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Gökhan'da kaldı.
25'   Hızlı gelişen Galatasaray atağında Icardi, rakibinin hamlesiyle yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.
25'   Tempo arttı. Kevin Malcuit'in pasında Taylan çaprazda topla buluşmak istedi ama Torreira'dan kritik bir hamle geldi.
24'   Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan döndü.
23'   Ankaragücü'nün sağdan kazandığı köşe vuruşunu Ghayas Zahid ortaladı ama o bölgede hiçbir arkadaşı yok.
22'   Milson'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
21'   Mertens'in pasında Icardi, çaprazdan vurdu. Kaleci Gökhan son anda kurtardı.
20'   Savunma arkasına atılan topa Milson yine hareketlendi. Abdülkerim son anda ayak koydu. Sonrasında da ofsayt bayrağı havaya kalktı.
20'   Mertens'in kullandığı köşe vuruşuna Torreira kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti.
19'   Milot Rashica'nın yay üzerinden yaptığı vuruşu Gökhan kornere çeldi.
18'   Savunma arkasına atılan topta Milson, karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
17' GOL Ankaragücü, Milson'un attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
16'   HARİKA ÇIKARDI! Ghayas Zahid'in soldan yaptığı vuruşu Muslera harika çıkardı.
15'   Galatasaray'ın atağında Rashica yerden çok sert ortaladı. savunmadan kritik bir müdahale geldi.
14'   Galatasaray ligde oynadığı son 7 golü de Mauro Icardi kaydetti.
13'   Maç bu sonuçla biterse Süper Lig'de şampiyon Galatasaray olacak.
12'   Lamine Diack, orta alanda Mertens'e faul yaptı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.
11'   Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya Icardi kafayı vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.
10'   İlk 10 dakika Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.
9'   Kerem'in ters kanattaki Kazımcan'a gönderdiği topu savunma karşıladı.
8'   Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Icardi çok iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
7' GOL Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
6'   Rashica'nin yerden ceza sahasına gönderdiği topa Kerem vurdu ama savunma topu karşıladı.
5'   Hasan Ali'nin soldan ceza sahasına gönderdiği top kaleci Muslera''da kaldı.
4'   Kazımcan rakip yarı alanda rakibine faul yaptı. Top Ankaragücü'nde.
3'   Galatasaray maça etkili başladı. Sacha Boey sağdan ceza sahasına kesti. Arda topu karşıladı.
2'   Kerem soldan ceza sahasına gönderdi. Arka direkte savunma topu uzaklaştırdı.
1'   Maç başladı. İki takıma da başarılar.
M.Ö.   İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
M.Ö.   Maç öncesi iki takım futbolcuları oyun alanına geldi.
M.Ö.   Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
M.Ö.   Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda, Djokanovic, Mujakic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe
M.Ö.   Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan (2M) ve son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Ankaragücü, bu rekabet tarihinde ilk kez rakibini evinde üst üste üç kez yenmek istiyor.
M.Ö.   İlk yarıda oynanan maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı duble yaptığı son iki Süper Lig sezonunu da şampiyon tamamladı (2018/19 & 2011/12).
M.Ö.   Tolunay Kafkas göreve geldikten sonra İstanbul takımlarını konuk ettiği iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Ankaragücü (1G 1B), bu sezon daha önceki beş iç saha karşılaşmasına da Ömer Erdoğan yönetiminde çıkmış ve puan alamamıştı (5M).
M.Ö.   Süper Lig'de oynadığı son üç maçı GOL yemeden kazanan Galatasaray, bu şekilde daha uzun bir seriyi en son Hamza Hamzaoğlu yönetiminde şampiyon tamamladığı 2014/15 sezonunda yakaladı (Nisan-Mayıs 2015 arasında 6G).
M.Ö.   Süper Lig tarihinde salı günü oynadığı maçlar berabere bitmeden en fazla karşılaşmaya çıkan iki takım Galatasaray (8G 2M) ve Ankaragücü (2G 6M).
M.Ö.   Bu sezon Konyaspor'un (13) ardından Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım olan Galatasaray (12), Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2009/10'dan bu yana daha yüksek bir sayıya sadece iki sezon ulaştı (13; 2014/15 & 2018/19).
M.Ö.   Ankaragücü formasıyla Bu sezon Süper Lig'de altı gole doğrudan katkı sağlayan Taylan Antalyalı (3 GOL & 3 asist), Galatasaray'da oynadığı iki sezonun toplamında yaptığı katkıyı geride bıraktı (2 GOL & 3 asist).
M.Ö.   Mauro Icardi (19 gol), Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla bir sezonda 20 gole ulaşan üçüncü yabancı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (Bafetimbi Gomis & Mario Jardel).
M.Ö.   2022/23 Süper Lig sezonunda Mauro Icardi'ye dört asist yapan Kerem Aktürkoğlu, 2010/11 sonrası dönemde Galatasaray formasıyla Garry Rodrigues'in (Bafetimbi Gomis'e 7 asist) ardından bir sezonda herhangi bir takım arkadaşına 5+ GOL pası veren ikinci oyuncu olabilir.
M.Ö.   Süper Lig kariyerinde Galatasaray'ı konuk ettiği yedi maçın altısından puanla ayrılan Tolunay Kafkas (1G 5B 1M), tek mağlubiyetini Karabükspor'un ligden düştüğü 2014/15 sezonunda aldı (1-2).
M.Ö.   Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçın canlı anlatımıyla sizlerle beraber olacağız.
 


ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı beIN SPORTS 1 ekranından şifresiz izleyebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Kitsiou, Djokanovic, Diack, Hanousek, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

 Süper Lig'de şampiyonluk hesapları

Süper Lig'de tüm sezona bedel hafta geldi, çattı!

Bugün oynanacak iki maçtan çıkacak sonuç, şampiyonu belirleyebilir. 5 puan farkla zirvede oturan Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü yenerse zaferini ilan edecek.

Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u mağlup edip Galatasaray'ın Ankara'da puan kaybetmesini bekleyecek.

Ülker Stadı'ndaki mücadele de aynı saatte başlayacak. Eğer bugün Aslan puan kaybeder, Kanarya kazanırsa şampiyon, gelecek hafta Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçında belli olacak.

G.SARAY BERABERE KALIRSA AVERAJ HESAPLARI BAŞLAR

Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kazanırsa haftaya sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisini 2-0 kaybetse dahi ikili averajla mutlu sona ulaşan taraf olacak. 3 veya daha fazla farkla yenilirse genel averajdan dolayı Fenerbahçe şampiyon olabilir. Sarı-lacivertlilerin bugün puan kaybetmesi durumunda ise Galatasaray, kendi alacağı sonucun önemi olmadan şampiyonluğa ulaşacak. 


Okan Buruk'un ikinci şampiyonluğu olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, yarın istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

Son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

Zaniolo cezalı, 6 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, yarın kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

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