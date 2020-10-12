Amerikalılar, yeniden Falcao'nun peşinde!

Yaz döneminde MLS Ligi ekiplerinden İnter Miami, Radamel Falcao transferi için devreye girmişti.



O süreçte Amerikalı taraftarlar Falcao'nun 9 numaralı formalarını dahi yaptırırken, Beckham'ın ortağı olduğu kulüp Falcao işi olmayınca Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain'i aldı.



Ancak başka MLS kulüplerinin hâlâ Falcao ile ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'da yıllık 5 milyon Euro garanti ücret olan Falcao, devre arasında sürpriz bir ayrılık yaşayabilir.



