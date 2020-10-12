Amerikalılar, yeniden Falcao'nun peşinde!

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yeniden ABD radarına girdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Amerikalılar, yeniden Falcao'nun peşinde!
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12 Ekim 2020 12:25
Yaz döneminde MLS Ligi ekiplerinden İnter Miami, Radamel Falcao transferi için devreye girmişti.

O süreçte Amerikalı taraftarlar Falcao'nun 9 numaralı formalarını dahi yaptırırken, Beckham'ın ortağı olduğu kulüp Falcao işi olmayınca Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain'i aldı.

Ancak başka MLS kulüplerinin hâlâ Falcao ile ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'da yıllık 5 milyon Euro garanti ücret olan Falcao, devre arasında sürpriz bir ayrılık yaşayabilir.



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