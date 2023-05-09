Altınordu'da oyuncu satışı için harekete geçti!

Türk futboluna başta milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder olmak üzere pek çok ismi kazandıran İzmir ekibinde Başkan Seyit Mehmet Özkan, son dönemde futbolcu satışından gelir elde edilemeyince yeni kaynaklar bulunması için düğmeye bastı.



Başkan Özkan, Avrupa Direktörü Murat Kormaz'ın görev tanımını genişleterek Korkmaz'ı ticari işler direktörlüğüne atadı. Altınordu CCO'su (Chief Commercial Officer) olan Murat Korkmaz'ın gelir artırmaya yönelik tüm ticari faaliyetlerden yetkili olacağı bildirildi.



Altınordu Futbol Akademisi'nin yıllık maliyetinin 2 milyon Euro olduğu ifade edilirken, kırmızı-lacivertliler son 1.5 yıldır oyuncu satışından gelir elde edemeyince sıkıntıya girdi.



Şimdiye kadar Çağlar ve Cengiz'in yanı sıra Berke Özer, Barış Alıcı, Alican Özfesli, Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Ozan Can Oruç, Muhammet Taha Tepe, Atakan Üner, Ravil Tagir, Kerim Alıcı, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Erhan Erentürk gibi futbolcuların satışlarından önemli gelirler elde eden İzmir temsilcisi, son olarak geçen sezon devre arasında Burak İnce'yi 1.3 milyon Euro'ya Alman ekibi Arminia Bielefeld'e, Enis Destan'ı ise 600 bin Euro'ya Trabzonspor'a satmıştı.





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