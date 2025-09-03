Altay'dan sezona kötü başlangıç

Altay, yeni sezonun ilk resmi maçı olan Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde deplasmanda Bursa Yıldırımspor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzdü.

calendar 03 Eylül 2025 13:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'dan sezona kötü başlangıç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, 2025-26 sezonunun ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde deplasmanda Bursa Yıldırımspor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzdü.

Bursa temsilcisi karşısında 90 dakikanın golsüz sona ermesinin ardından 101 ve 105'inci dakikalarda yediği gollerle kupaya erken veda eden siyah-beyazlılar, camiaya hayal kırıklığı yaşattı.

İzmir temsilcisinde 19'uncu dakikada dizinden sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Ozan'ın durumunun çekilecek MR'dan sonra netleşeceği bildirildi. Siyah-beyazlılarda UEFA B Lisans Antrenörlük Kursu'na katılan sol bek Özgür kadroda yer almadı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Oktay Özdede, profesyonel kategoride ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşadı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.