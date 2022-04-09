Altay, Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak

Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftaya düşme hattında giren Altay, 32. hafta mücadelesinde pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak.
Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Adana Demirspor-Altay karşılaşması yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
Altay, ligde son 7 hafta öncesinde 29 puanla düşme hattında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte hafta içinde kadro dışı bırakılan Marco Paixao ve Murat Akça, sarı kart cezalıları Thaciano ile Ahmed Rayan ve sakatlığı bulunan Deniz Kadah maçta forma giyemeyecek.
Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Adana Demirspor-Altay karşılaşması yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
Altay, ligde son 7 hafta öncesinde 29 puanla düşme hattında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte hafta içinde kadro dışı bırakılan Marco Paixao ve Murat Akça, sarı kart cezalıları Thaciano ile Ahmed Rayan ve sakatlığı bulunan Deniz Kadah maçta forma giyemeyecek.