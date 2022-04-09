Altay, Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de son 7 haftaya düşme hattında giren Altay, 32. hafta mücadelesinde pazar günü Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay, Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak
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09 Nisan 2022 17:53
Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftaya düşme hattında giren Altay, 32. hafta mücadelesinde pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Adana Demirspor-Altay karşılaşması yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Altay, ligde son 7 hafta öncesinde 29 puanla düşme hattında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte hafta içinde kadro dışı bırakılan Marco Paixao ve Murat Akça, sarı kart cezalıları Thaciano ile Ahmed Rayan ve sakatlığı bulunan Deniz Kadah maçta forma giyemeyecek.

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