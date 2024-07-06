Haber Tarihi: 06 Temmuz 2024 13:03 - Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 13:03

Almanya Avrupa Şampiyonası'ndan elendi mi? 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Rakibini uzatmalarda 2-1 yenen İspanya yarı finale yükseldi.

Almanya Avrupa Şampiyonası'ndan elendi mi? 2024
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Rakibini uzatmalarda 2-1 yenen İspanya yarı finale yükseldi.

EURO 2024'te çeyrek final maçları "erken final" niteliğinde bir karşılaşmayla başladı. Organizasyonun ev sahibi Almanya, turnuvanın favori takımlarından İspanya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 beraberlikle tamamlanırken, İspanya uzatmalarda bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Maçta İspanya'nın golleri 51. dakikada Olmo ve 119. dakika Merino'dan geldi. Almanya'nın tek golünü 89'da Wirtz attı.

İspanya'da Dani Carvajal 120+6'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
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