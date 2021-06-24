Ali Koç'un yeni listesindeki 3 değişim!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni yönetim kurulunu Aziz Yıldırım döneminden 3 yöneticiyle destekleyecek ve perşembe günü açıklayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'un yeni listesindeki 3 değişim!
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24 Haziran 2021 09:42
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni yönetim listesini perşembe günü açıklayacak.

Sarı-lacivertlilerde Ali Koç"un 3 yıllık yeni döneminde Aziz Yıldırım döneminden 3 kişinin bulunması bekleniyor. Bu isimlerin başında Ömer Temelli geliyor.

Ömer Temelli'nin yeni yönetimde ikinci başkan olarak görev alacağı gelen bilgiler arasında... Yıldırım döneminden gelecek bir başka isim ise Metin Doğan.

PERŞEMBE AÇIKLANIYOR

Doğan Yıldırım'ın son döneminde Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve başarılı icraatlarıyla dikkat çekmişti.

Son olarak Ercan Karasu, Ali Koç'un yönetimine eklenecek yeni isimlerden biri olacak. Karasu da Aziz Yıldırım'ın ilk dönemlerinde yöneticilik yapmıştı. 


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