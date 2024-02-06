Alex Ferguson, Cüneyt Çakır'ı unutamıyor

5 Mart 2013 tarihinde

Manchester United'ın eski CEO'su David Gill, Rio Ferdinand'ın podcast programında Sir Alex Ferguson'un Türk hakem Cüneyt Çakır'ı unutamadığını açıkladı.Ferguson'un, Çakır'ın Nani'ye kırmızı kart gösterdiği Real Madrid maçında aşırı öfkelendiğini söyleyen Gill, 2013'te Real Madrid'e yenildiğimiz ve Nani'nin kırmızı kart gördüğü maçı hatırlıyor musunuz? Ferguson'un son sezonu olacağını biliyordum. Ağır bir ceza alır diye maç sonu basın toplantısına göndermedik. Onun yerine asistanı Phelan'ı gönderdim. Hatta UEFA bize para cezası verdi." dedi.İlerleyen yıllarda da Ferguson'un Çakır'ı unutamadığını söyleyen Gill,ifadelerini kullandı.Luis Nani, Manchester United forması giyerken, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Real Madrid'le oynadıkları ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kırmızı kart görmüştü.İngiliz temsilcisi tur için gerekli olan skoru (1-0) yakalamışken, maçın 56. dakikasında Cüneyt Çakır, bir pozisyon sonrası Nani'ye direkt kırmızı kart çıkarmıştı.İngiliz ekibinin elendiği maçtan sonra Çakır'ın kararı başta Manchester United'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson olmak üzere birçok kesim tarafından eleştirilmişti.