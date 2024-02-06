Alex Ferguson, Cüneyt Çakır'ı unutamıyor

Manchester United'ın eski CEO'su David Gill, Rio Ferdinand'ın podcast programında Sir Alex Ferguson'un Türk hakem Cüneyt Çakır'ı unutamadığını açıkladı.
"FERGUSON ONA ÇOK ÖFKELENDİ"
Ferguson'un, Çakır'ın Nani'ye kırmızı kart gösterdiği Real Madrid maçında aşırı öfkelendiğini söyleyen Gill, 2013'te Real Madrid'e yenildiğimiz ve Nani'nin kırmızı kart gördüğü maçı hatırlıyor musunuz? Ferguson'un son sezonu olacağını biliyordum. Ağır bir ceza alır diye maç sonu basın toplantısına göndermedik. Onun yerine asistanı Phelan'ı gönderdim. Hatta UEFA bize para cezası verdi." dedi.
"HALA HAKEMLİK YAPAMIYOR"
İlerleyen yıllarda da Ferguson'un Çakır'ı unutamadığını söyleyen Gill, "Nani'yi oyundan atan o Türk hakemi hatırlıyor musunuz? Bir yaz, Şampiyonlar Ligi playoffları vardı, Ağustos ayıydı. Londra'daydım ve telefonum çaldı. Arayan Alex Ferguson'du. 'Şampiyonlar Ligi maçını izliyor musun?' diye sordu. Sanırım takımlardan biri PSV'ydi. 'Hayır' dedim. 'Tahmin et hakem kim?' dedi. 'Nereden bileyim' dedim. Alex de 'Bu o ve hala hakemlik yapamıyor' dedi. Ayrıca, iğneleyici bir dille bir şeyler de ekledi." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
5 Mart 2013 tarihinde Luis Nani, Manchester United forması giyerken, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Real Madrid'le oynadıkları ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kırmızı kart görmüştü.
İngiliz temsilcisi tur için gerekli olan skoru (1-0) yakalamışken, maçın 56. dakikasında Cüneyt Çakır, bir pozisyon sonrası Nani'ye direkt kırmızı kart çıkarmıştı.
İngiliz ekibinin elendiği maçtan sonra Çakır'ın kararı başta Manchester United'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson olmak üzere birçok kesim tarafından eleştirilmişti.
"FERGUSON ONA ÇOK ÖFKELENDİ"
Ferguson'un, Çakır'ın Nani'ye kırmızı kart gösterdiği Real Madrid maçında aşırı öfkelendiğini söyleyen Gill, 2013'te Real Madrid'e yenildiğimiz ve Nani'nin kırmızı kart gördüğü maçı hatırlıyor musunuz? Ferguson'un son sezonu olacağını biliyordum. Ağır bir ceza alır diye maç sonu basın toplantısına göndermedik. Onun yerine asistanı Phelan'ı gönderdim. Hatta UEFA bize para cezası verdi." dedi.
"HALA HAKEMLİK YAPAMIYOR"
İlerleyen yıllarda da Ferguson'un Çakır'ı unutamadığını söyleyen Gill, "Nani'yi oyundan atan o Türk hakemi hatırlıyor musunuz? Bir yaz, Şampiyonlar Ligi playoffları vardı, Ağustos ayıydı. Londra'daydım ve telefonum çaldı. Arayan Alex Ferguson'du. 'Şampiyonlar Ligi maçını izliyor musun?' diye sordu. Sanırım takımlardan biri PSV'ydi. 'Hayır' dedim. 'Tahmin et hakem kim?' dedi. 'Nereden bileyim' dedim. Alex de 'Bu o ve hala hakemlik yapamıyor' dedi. Ayrıca, iğneleyici bir dille bir şeyler de ekledi." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
5 Mart 2013 tarihinde Luis Nani, Manchester United forması giyerken, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Real Madrid'le oynadıkları ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kırmızı kart görmüştü.
İngiliz temsilcisi tur için gerekli olan skoru (1-0) yakalamışken, maçın 56. dakikasında Cüneyt Çakır, bir pozisyon sonrası Nani'ye direkt kırmızı kart çıkarmıştı.
İngiliz ekibinin elendiği maçtan sonra Çakır'ın kararı başta Manchester United'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson olmak üzere birçok kesim tarafından eleştirilmişti.