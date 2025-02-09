Alanyaspor Fenerbahçe maçı HD izle canlı, FB Alanya Canlı bein sports linki
Haber Tarihi: 09 Şubat 2025 15:52 -
Güncelleme Tarihi:
09 Şubat 2025 15:52
Alanyaspor Fenerbahçe maçı HD izle canlı, FB Alanya Canlı bein sports linki
Alanyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz bein Sports canlı yayını izle | Alanyaspor Fenerbahçe maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Alanyaspor Fenerbahçe maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz izleme detayları
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacak. Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak.
ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada
Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic müsabakada forma giyemeyecek.
3 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
MAXIMIN KADROYA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, kadroya döndü. Transferde adı Napoli ile anılması sebebiyle takımdan uzak kalan Fransız oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyecek.
4 BİNİNCİ GOL HEYECANI
Fenerbahçe'de, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor. Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak. Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.
18. RANDEVU
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 18. kez ligde mücadele edecek. İki ekibin bugüne kadar 17 lig mücadelesinde Fenerbahçe 10 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 37 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü.
ALANYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 8 kez deplasmanda karşılaştı.Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken 2 mücadeleden ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı, 1 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 17 gol atarken kalesinde 10 gole engel olamadı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-23 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı. Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.
FENERBAHÇE SON YENİLGİYİ EVİNDE YAŞAMIŞTI
Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı. Alanyaspor, 2021-22 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi. Rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmadan 5 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 19 gol gönderirken 5 gol yedi. İki takım arasında bu sezon Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.
MOURINHO: "HATA LÜKSÜMÜZ YOK"
Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında ikinci yarı performansıyla galibiyete ulaşan Fenerbahçe, Alanya'da işi erken bitirmek istiyor. Sakatlığı olan yedi oyuncusundan ve kart cezalısı Youssef En-Nesyri'den mahrum Jose Mourinho, son idman öncesi yaptığı konuşmada, "Zor bir deplasman bizi bekliyor. Rakip özellikle kontrataklarda çok etkili. Sizden beklentim baskılı bir oyun ve erken golle maçı koparmanız. Evet, önemli eksiklerimiz var. Ancak kazanmak için de gereken her şeye sahibiz" ifadelerini kullandı. Rakibin özellikle evinde yüksek viteste oynadığını belirten Mourinho, oyuncularını "Son iki maçı çevirdik ama bu sefer çok daha dikkatli olmalıyız. Hata lüksümüz yok" diyerek uyardı.
FENERBAHÇE'DE 4000. GOL HEYECANI
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler'de, Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor. Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak. Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.