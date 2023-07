Ala Tokel kimdir, kaç yaşında? Oğuzhan Koç Ala Tokel ile aşk mı yaşıyor?

Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Ani bir kararla boşanan ve evlilikleri kısa süren çift sık sık magazin gündeminde yer ediyor. Son olarak Oğuzhan Koç fenomen Ala Tokel ile görüntülendi.Geçtiğimiz günlerde Alaçatı sokaklarında fenomen Ala Tokel'le görülen şarkıcının aşk yaşadıkları iddiası hemen gündeme geldi.Arabada görüntülenen ikilinin tüm geceyi birlikte geçirmesi iddiaları güçlendirirken gerçek ortaya çıktı. Ala Tokel hakkında çıkan haberlerle dalga geçerek Oğuzhan Koç'un komşusu olduğunu söyledi.3 Aralık 1994 tarihi doğumlu güzel youtuber 2021 yılı itibari ile 27 yaşındadır.Ala Tokel'in annesi İranlı, babası ise İstanbul doğumludur. Kız kardeşi, annesi ve kendisinin isimleri Farsça'dan gelmektedir. Kız kardeşinin ismi Tara'dır ve isminin anlamı gökteki en yüksek yıldızdır. Kendisinin ismi olan Ala, güzel demektir. Annesinin ismi Menije ise anlam olarak senede bir kez açan siyah lale demektir.Ala Tokel, Ala MakeUp Studio'nun sahibidir.İlköğretimi Doğa Koleji'nde tamamlanmıştır. Lise eğitimini ise Erenköy Kız Lisesi'nde bitirmiştir. Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya lisans bölümünden mezun olmuştur.Tokel, Hürriyet'e verdiği röportajda sona eren evliliğiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı; Ben biraz tabuları yıkıp çok farklı bir evlilik yaptım galiba kendi açımdan. Benim için her şey evliyken olağanüstüydü. Genel olarak her şey mükemmeldi. Kendisi, ailesi, o zaman yaşadığım hayat Ama biraz erkendi bizim için bence. Ben 21-22 yaşındaydım zaten. O zaman gece dışarı çıkmaya yeni başlamışım. Ne evliliğimden ne boşanmamdan pişman olmadım. Evlenirken de çok nettim, boşanırken de çok nettim. İyi ki böyle bir şey yaşamışım."Ala Tokel instagram hesabı:'alatokell'dir. 576 bin takipçisi vardır.