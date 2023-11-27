AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
Şanlıurfa'da, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı ile belediye meclis üyeliğine AK Parti'den aday adaylık müracaatı dün saat 19.00 itibarıyla sona ermişti.
AK Parti'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday adaylığı başvuru süreci, önce ki gün saat 19.00'da sona ermişti.
Partinin temayül yoklaması 26 Kasım Pazar günü Şanlıurfa merkezde yapılacak. Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak temayül yoklaması, saat 10.00'da başlayacak olup saat 16.00'da sonra erecektir.
Şanlıurfa'da AK Parti'de büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları için yapılan başvuruda şu isimler resmi olarak başvuruda bulundular.AK PARTİ ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1- Abdulkerim Gök
2- Cüneyd Altıparmak
3- Nihat Çiftçi
4- Ahmet Kaplan
5- Ramazan Başak
6- Mehmet Mutlu
7- Cihat Gelener
8- Faruk Arslan
9- Fevzi Demirkol
10- Enver Sedat Yahlizade AK PARTİ KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1-Niyazi Kocadağ
2-Fatma Şeker
3-Mehmet Kaz
4-Ahmet Süzen
5-Abdullah Barut
6-Mustafa Yavuz
7-Ahmet Aksoy
8-Remzi Urluk
9-Bülent Aziz Bülbül
10-Halil Arslan
11-Aysel dondurmacı
12-Aziz Çiftçi
13-Ahmet Oruç
14-Pınar Fitki
15-Kemal Güzel
16-İsmail Hatipoğlu
17-Mustafa Yavuz
18-Süleyman Durmuş AK PARTİ HALİLİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1-Osman Şah Yıldız
2-Abdullah Tacar
3-Reşit Karakaş
4-Uğur Büyükhatipoğlu
5- İbrahim Halil Aksu
6-Sedat Ertürk
7-Mehmet Çayan
8-Murat Karaçizmeli
9-Ergün Eren
10-İzzet Düzme
11-Ahmet Altun
12-Aydın Yıldız
13-İbrahim Tatlı
14-Remile Cengiz Özkan
15-Ramazan Taşkın
16-Sabri Doğantürk
17-Sinan Aişeoğlu
18-Abdurrahim Demiryeri
19-Mehmet Öncel
20-Sinan Satış
21-Mehmet Çalışkan AK PARTİ EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1-Mehmet Ekinci
2-İbrahim Halil Kılıç
3-Ahmet Çavlı
4-Abdülkerim Dörtkardeş
5-Mihrip Hüseyin Göktaş
6-Muhittin Bıçakçı
7-Mustafa Ağaç
8-Mustafa Tepe
9-Feyyaz Çelik
10-İbrahim Halil Peltek
11-İbrahim Kaymaz
12-Mehmet Sait Ardan
13-Halef Karataş
14-Mehmet İlhami Günbeği
15Ahmet Haşim İnan
16-Muhammed Nabi Melik
17-İsmail Tumbulluoğlu
18-Hüseyin Yıldırım
19-Hüseyin Aslan
20-İsa İzgi
21-Mehmet Demir
22-Navi Çokan
23-Halaf Yıldız
24-Şükrü Kırboğa
25-Mustafa Alkan AK PARTİ CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1-Mustafa Çelikbay
2-Seyithan Atilla
3-İhsan Değirmenci
4-Abdullah Aksak
5-Rıdvan Söylemez
5-Erdem Alkış
6-Yusuf Özkul
7-Hüseyin Keskin
8-Hidayet Dik
9-Yusuf Geçen
10-Bayram Kavak
11-Abdurrahim Sağlam
12-Halid Şimşek
13-Veysi Talayhan
14-Metin Özgün
15-Adnan Daşkıran
16-Fatih Özbek
17-Vedat Akagündüz
18-Mehmet Fatih Kete
19-Metin Özgün
20-Mustafa Kesmez
21-Mustafa Altuntaş
22-Mehmet Salih Güntekin
23-Mehmet Kahraman
24-Eyyüp Şengül
25-Veysi Aba
26-Mehmet Oral
27-Ali Dondurmacı
28-Mehmet İnsan
29-Osman Çelik
30-Yusuf Bayluğ
31-Cuma Çiftçi
32-Metin ÖzçelikAK PARTİ AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1-Abdulhakim Ayhan
2-Mehmet Şahin
3-Mehmet Ayhan
4-Mehmet Eslek
5-Ali Akay
6-Bülent Büyükaslan
7-Abdülkadir Aykut
8-Ahmet Yılmaz
9-İbrahim FevzioğluAK PARTİ BİRECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1-Mehmet Üzümcüoğlu
2-Müslüm Işık
3-Mustafa Yaşar
4-Salih Aloğlu
5-Mehmet Araba
6-Funda Gülgün
7-Erol Ergin AçılanAK PARTİ VİRANŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1-Mehmet Günak
2-İdris Aslan Şeyhanlıoğlu
3-Mehmet Yıldırım
4-Lokman Beyaz
5-İsmail Kuran
6-Ömer Faruk Yıldırım
7-Mehmet Ali Topkan
8-Osman Kaya
9-İbrahim Özkan
10-Lütfi Bağcı
11-İbrahim Halil Yıldız
12-Mesut Bayraktar
13-Salim Koyuncu
14-Cuma Aksoy
15-Pınar Çuvanlıoğlu Ortaç AK PARTİ SURUÇ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1-Berivan Gökoğlu Yıldızsoy
2-Ahmet Yalçın
3-Ömer Şimşek
4-Mahmut Fırathan
5-Zeki Toprak
6-Serdar Kaplan
7-Mustafa Yüksel AK PARTİ HALFETİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1-Muzaffer Açar
2-Muzaffer Kurt
3-Ahmet Hulusi Balkıs
4-Mehmet Şimşek
5-Mehmet Erdoğan AK PARTİ BOZOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1-Aydın Yener
2-Nurcan Demir
3-Mustafa Yaşar
4-Mustafa Maral
5-İbrahim Halil Akcan
6-Basri Yıldırım
7-Mustafa Demir
8-Ramazan Yıldırım
9-Mahmut Arslan
10-Ahmet Gül
11-İbrahim Kayıhan Güllüoğlu
12-Ömer Yıldırım
13-Mehmet Akgün
14-İsmail Karaçizmeli
15-Hüseyin Çetiner AK PARTİ HİLVAN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1-Hanif Düzme
2-Mehmet Erkan
3-Selahattin Eyyüp Toprak
4-Serdar İzol
5-Ahmet Koyunoğlu
6-Abdurrahman Adak
7-Emin Özkaya
8-Sabri Özkaya
9-Celal Bayuk
10-Cenap Torgut
11-Eşref Baydar
12-Cihat Çakmaklı
15-Sıdkı Karataş
16-Mustafa İmrek
17-Sertif Arhan AK PARTİ SİVEREK BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1-Celal Kaya
2-Hasan İzol
3-İbrahim Hakkı Korkmazoğlu
4-Mazlum Tüysüz
5-Yunus Yeşiltaş
6-Nusret Kaya
7-Mehmet Par
8-Celal Akıl
9-Kadri Demir
10-Celal Kaya
11-Yılmaz Çetiner
12-Baran Özkaynak
13-Cumali Karavar
14-Mehmet Bilal Bucak
15-Ahmet Yenice
16-Güney Utkun
17-Sabri Şenbayram
18-Mehmet Sinan İzolAK PARTİ HARRAN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1-Mahmut Özyavuz
2-Mehmet Özyavuz
3-Ahmet Biter
4-Rauf Gündoğan
5-Mustafa Dumancı
6-İbrahim Uğur Akdoğan
7-İbrahim Karak
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