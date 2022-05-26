Ahmet Nur Çebi'den Ersin ve Rıdvan resti!

'8 milyon Euro isteriz'

Ya satış ya da yeni kontrat

Beşiktaş Başkanıı Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu için gelen son teklifleri beğenmedi. Çebi, 21 yaşındaki sol bek için 3,5 milyon euro öneren Torino ve başarılı kaleci için 4 milyon euro teklif eden Lyon'dan 2 katını istedi.Siyah-Beyazlı formayla 1,5 sezonda 3 kupa kaldıran Rıdvan Yılmaz, istikrarlı futbolunu A Milli Takım 'a da taşımıştı. 21 yaşındaki futbolcu, başarılı görüntüsü sonrası geçen sezon olduğu gibi bu dönem de transfer gündeminin ön plandaki isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak ay başında yaptığı açıklamada,diyen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Torino'nun 3.5 milyon euroluk teklifine son yapılan temasta rest çektiği öğrenildi.Başkan Çebi'nin, Rıdvan Yılmaz için 3,5 milyon euro öneren İtalyan ekibinden iki katını artı sonraki satıştan yüksek bir pay talebinde bulunduğu belirtildi. Bu gelişme sonrasında Çizme ekibinin, Rıdvan Yılmaz transferini askıya aldığı kaydedildi. Ahmet Nur Çebi'nin, kaleci Ersin Destanoğlu için kulübe menajerler aracılığıyla 4 milyon euro öneren Fransız ekibi Lyon'a da aynı tarifeyi uyguladığı kaydedildi. Çebi'nin, Lig 1 temsilcisinden gelen öneriye,dediği ve Lyon'un henüz bu talebe olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadığı belirtildi.Beşiktaş'taki sözleşmeleri yeni sezonun sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, Avrupa'ya adım atmak istiyor. Bu konuda yoğun çalışma sürdüren oyuncuların menajerlerinin, teklifleri Beşiktaş Kulübü'nün istediği seviyeye çekmek için yoğun mesai yaptığı belirtildi. Yeni sezon için çalışmalara 27 Haziran'da başlayacak olan Beşiktaş'ın, bu tarihe kadar Ersin ve Rıdvan'ı istediği miktara satamaması halinde oyuncularla sözleşme yenileyip yeni döneme bu 2 isimle girmesi bekleniyor.