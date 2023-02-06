Haber Tarihi: 06 Şubat 2023 16:40 - Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 16:40

Adıyaman Besni'de deprem! Ölü ve yaralılar var

AFAD verilerine göre Adıyaman Besni'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman Besni'de deprem! Ölü ve yaralılar var
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Son Dakika Haberi.. AFAD verilerine göre merkez üssü Adıyaman Besni olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 5'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Adıyaman Valisi, kent merkezi ve çevre ilçelerde depremin etkisini gösterdiğini, yıkılan binalar olduğunu söyledi. Vali Çuhadar, "28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda binada hasar var. En az 100 bina yıkıldı." dedi.

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,4 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. Bölgede olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle birçok ildeki binalarda yıkım meydana gelirken, depremin şiddeti Doğu Karadeniz'de de hissedildi. Bölgede Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illeri yaklaşık 1 dakika boyunca sallandı. Korku dolu anların yaşandığı deprem anında bazı vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki ve bazı evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü.

BAKAN SOYLU: TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZDA


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa depremden etkilendi. 7.4 büyüklüğündeki deprem elbette büyük bir deprem. 3. seviye alarm verildi. Depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama ve kurtarma ekiplerimi bölgeye sevk ettik. Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde. Son gelen artçı 6.4 olarak yaşandı." açıklamasında bulundu.

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