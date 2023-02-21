Adana fay hattı kırıldı mı? 2023 Adana fay hattı haritası

Yaşanan depremin yıkıcılığıyla çaresiz kalan milyonlarca insan yeni bir deprem olasılığı karşısında korku içerisinde bekliyor. Uzmanların gerçekleştirdikleri açıklamaları takip edenler, Hatay'da mümkün bir deprem ile alakalı sorular sormaya devam ediyor.

Maraş depremiyle alakalı tahminleri sosyal medyada da gündem olan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremden sonra gene uyarılarına devam etti. Görür, "En büyük tehlike bu saatten sonra artçılar. Şimdiden uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli duruma geldi" dedi.

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Deprem ardından AFAD'dan 'önemli' koduyla bir ikaz yayımlandı. Yapılan açıklamada, "Deprem ardından bölgedeki hasar görmüş yapılara mutlaka girmeyin. Riskli binaların etrafında bulunmayın. Doğru bilgi amacıyla resmî kaynakları takip edin" ifadelerine yer verildi.Artçı depremlerin belirli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay devam edebileceği gibi 2 yıl da sürebilir.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener artçı şoklara karşı uyardı, "Bunun süresinin, yani artçı şokların miktarının ve büyüklüklerin önümüzdeki süreyle azalacağını hepimiz biliyoruz ama, daha depremin çok başındayız. Yani artçı şokların da çok başındayız. Dolayısıyla bu artçı şoklar yani 5 büyüklüğünde, 6 büyüklüğünde de artış şokları maalesef yaşayacağız.Onun için tekrar tekrar söylüyorum hasarlı binalara kesinlikle girmemeleri gerekmekte. AFAD'dan dün İstanbul'a döndüm. Net sayıyı bilemesem de 3 binden fazla uzman çalışmalarını sürdürüyor. Araziye çıkıp, bütün binaların, hasarlı binaların tespiti, o binalarda oturulup, oturulamayacağına dair vatandaşa bir ön rapor verecekler. Onun için söylüyorum ki, görevlilerin uyarılarına dikkat edilmesinde büyük fayda var. Görevliler, uzmanlar gelip, mevcut binalara girip giremeyeceklerini vatandaşa söyleyecek. Artçılar belki bir yıl boyunca sürecek ama, hem büyüklükleri hem de sıklıkları azalarak sürecek. Yanılmıyorsam günde 500 artçı deprem çözüyor arkadaşlarımız. Depremlerin gerçekleşmesi itibariyle geçen sürede artçı sayılarında bir azalma yok. İlerleyen süreçlerde bu sayılar azalacaktır" ifadelerini kullandı