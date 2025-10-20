Haber Tarihi: 20 Ekim 2025 16:51 - Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 16:51

Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. 1-15 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapan adaylara posta veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. İnfaz Koruma Memuru (İKM) kadrolarına başvuru yapan adaylar ise sonuçlara odaklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte unvanlarına göre sözlü/yazılı sınava girecek adaylar belli olacak. Sınavlarda başarılı olan adayların atamaları gerçekleştirilecek. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları sorgulama ekranı…

Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Abone Ol
Adalet Bakanlığı 2025 yılında infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı, hizmetli kadrolarına alım yapacak. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar Ağustos ayı içerisinde müracaatlarını tamamladı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler cte.adalet.gov.tr adresine çevrildi. Başvuru şartlarını sağlamayan ve başvuru yapan adaylar dikkate alınmayacak. Adayların açılan ilanlardaki özel ve genel şartları sağlaması gerekiyor. İlan edilen kadronun 3 katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Sözlü sınavlarda adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan alması gerekiyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı tarafından farklı pozisyonlarda istihdam edilecek personeller için başvuru işlemleri 1-15 Ağustos'ta tamamlandı.Adalet Bakanlığı destek personeli (hizmetli) unvanı için e-Devlet üzerinden alınan başvuruları değerlendirdi. Hizmetli alımında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı. İnfaz koruma memuru alımı sonuçları için henüz açıklama yapılmadı. Bakanlık tarafından tüm personel alımı sonuçlarının en geç Kasım ayına kadar duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve ilan tarihi cte.adalet.gov.tr adresinden yapılacak duyuruyla belli olacak.

En yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ ) ALIMI SONUÇLARI
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada " Sözleşmeli Destek personeli (Hizmetli) alımında; 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında, lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim türlerine göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin sorgulama ekranı yayımlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Sınavlarda ilgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, Atatürk ilke ve inkılap tarihi, genel kültür, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından oluşan sınav uygulanacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Gündem Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Bodo/Glimt'ten Galatasaray maçı öncesi Taksim uyarısı! Galatasaray Bodo/Glimt'ten Galatasaray maçı öncesi Taksim uyarısı!
Hansi Flick'ten Real Madrid ve hakem yanıtı! Barcelona Hansi Flick'ten Real Madrid ve hakem yanıtı!
Oğuzhan Çakır, UEFA Gençlik Ligi müsabakası yönetecek Futbol Oğuzhan Çakır, UEFA Gençlik Ligi müsabakası yönetecek
Galatasaray'da Onyedika'nın alternatifi Cisse! Galatasaray Galatasaray'da Onyedika'nın alternatifi Cisse!
Trabzonspor'un Fatih Tekke yönetiminde başarı grafiği artıyor Trabzonspor Trabzonspor'un Fatih Tekke yönetiminde başarı grafiği artıyor
Kenan Yıldız: 'Ben kendimim, kimseye benzemiyorum' Juventus Kenan Yıldız: "Ben kendimim, kimseye benzemiyorum"
Başakşehir'den hakem tepkisi! RAMS Başakşehir Başakşehir'den hakem tepkisi!
İlkay Gündoğan: 'Galatasaray'da kalabilirim' Galatasaray İlkay Gündoğan: "Galatasaray'da kalabilirim"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder kararı!
2
Galatasaray'da kafa karıştıran performans!
3
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'ye tepki!
4
Marco Asensio'dan İsmail Yüksek açıklaması!
5
Galatasaray'da Yunus Akgün yine kulübeye!
6
Süleyman Hurma'dan Fenerbahçe maçı sonrası büyüklere sert tepki!
7
Galatasaray maçına Michael Oliver

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.