Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı 2025 yılında infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı, hizmetli kadrolarına alım yapacak. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar Ağustos ayı içerisinde müracaatlarını tamamladı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler cte.adalet.gov.tr adresine çevrildi. Başvuru şartlarını sağlamayan ve başvuru yapan adaylar dikkate alınmayacak. Adayların açılan ilanlardaki özel ve genel şartları sağlaması gerekiyor. İlan edilen kadronun 3 katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Sözlü sınavlarda adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan alması gerekiyor.

Adalet Bakanlığı tarafından farklı pozisyonlarda istihdam edilecek personeller için başvuru işlemleri 1-15 Ağustos'ta tamamlandı.Adalet Bakanlığı destek personeli (hizmetli) unvanı için e-Devlet üzerinden alınan başvuruları değerlendirdi. Hizmetli alımında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı. İnfaz koruma memuru alımı sonuçları için henüz açıklama yapılmadı. Bakanlık tarafından tüm personel alımı sonuçlarının en geç Kasım ayına kadar duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve ilan tarihi cte.adalet.gov.tr adresinden yapılacak duyuruyla belli olacak.

En yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada " Sözleşmeli Destek personeli (Hizmetli) alımında; 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında, lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim türlerine göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin sorgulama ekranı yayımlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Sınavlarda ilgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, Atatürk ilke ve inkılap tarihi, genel kültür, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından oluşan sınav uygulanacak.