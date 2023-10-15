A Milli Takım, Letonya'yı geçip Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başarırsa tarihinde ilk kez üst üste 3 turnuvada yer almayı başaracak.
İlk olarak 1996'da yer aldığımız organizasyona 2000 ve 2008'de de katılmayı başaran ay-yıldızlılar 2016 ve 2020'den sonra 2024'te bileti alırsa hat-trick yapacak.
9 MİLYON EURO
Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yer almamız halinde Türkiye katılım olarak 9 milyon 250 bin Euro kazanacak. Grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro demek.
370 MiLYON EURO DAĞITILACAK
Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak. 2. olan takım 7, şampiyon olan takım ise 10 milyon Euro gelir elde edecek. UEFA toplamda 370 milyon Euro dağıtacak.
İlk olarak 1996'da yer aldığımız organizasyona 2000 ve 2008'de de katılmayı başaran ay-yıldızlılar 2016 ve 2020'den sonra 2024'te bileti alırsa hat-trick yapacak.
9 MİLYON EURO
Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yer almamız halinde Türkiye katılım olarak 9 milyon 250 bin Euro kazanacak. Grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro demek.
370 MiLYON EURO DAĞITILACAK
Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak. 2. olan takım 7, şampiyon olan takım ise 10 milyon Euro gelir elde edecek. UEFA toplamda 370 milyon Euro dağıtacak.