A Milli Takım, Letonya'yı geçip Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başarırsa tarihinde ilk kez üst üste 3 turnuvada yer almayı başaracak.İlk olarak 1996'da yer aldığımız organizasyona 2000 ve 2008'de de katılmayı başaran ay-yıldızlılar 2016 ve 2020'den sonra 2024'te bileti alırsa hat-trick yapacak.Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yer almamız halinde Türkiye katılım olarak 9 milyon 250 bin Euro kazanacak. Grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro demek.Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak. 2. olan takım 7, şampiyon olan takım ise 10 milyon Euro gelir elde edecek. UEFA toplamda 370 milyon Euro dağıtacak.