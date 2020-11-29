A Milli Takım, hasretini sonunda dindirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milli Takım maçı 73-71 kazandı.
Bu sonuçla birlikte 12 Dev Adam, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Milli takım, ilk 3 maçında Hollanda, İsveç ve Hırvatistan'a yenildi.
4 takımlı grupta yer alan A Milliler'in Avrupa Şampiyonası için en kötü ihtimalle 3. sırayı alması gerekiyor.
Detaylar birazdan...
Bu sonuçla birlikte 12 Dev Adam, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Milli takım, ilk 3 maçında Hollanda, İsveç ve Hırvatistan'a yenildi.
4 takımlı grupta yer alan A Milliler'in Avrupa Şampiyonası için en kötü ihtimalle 3. sırayı alması gerekiyor.
Detaylar birazdan...