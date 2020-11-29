A Milli Takım, hasretini sonunda dindirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Eurobasket Elemeleri D Grubu 4. maçında Hollanda ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım, hasretini sonunda dindirdi
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29 Kasım 2020 18:42
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milli Takım maçı 73-71 kazandı.

Bu sonuçla birlikte 12 Dev Adam, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Milli takım, ilk 3 maçında Hollanda, İsveç ve Hırvatistan'a yenildi.

4 takımlı grupta yer alan A Milliler'in Avrupa Şampiyonası için en kötü ihtimalle 3. sırayı alması gerekiyor.

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