Haber Tarihi: 29 Mayıs 2025 17:03 - Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 17:03

9 Haziran tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı? - 2025

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş tatil planlarını şekillendirmeye başladı. 2025 yılına ait bayram tatilinin süresi, arefe günü okul ve kamu kurumlarının durumu ile birlikte merakla araştırılıyor. Peki, 9 Haziran tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı?

9 Haziran tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı? - 2025
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9 Haziran tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı soruları vatandaşların gündemine yerleşti. Peki, 9 Haziran tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı?
9 HAZİRAN TATİL Mİ?

2025 yılı Kurban Bayramı'nın son günü 9 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor. 9 Haziran kamu kurumları ve okullar için resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Öğrenciler, öğretmenler, memurlar ve birçok çalışan 9 Haziran günü tatilde olacak. Hem özel hem de kamu sektöründe çalışanların büyük bölümü için bu gün işbaşı yapılmayacak ve okullar da tatil olacak.

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?

Kurban Bayramı tatilinin uzatılması konusundaki beklentiler kamuoyunda gündem oluşturmuş ancak bu yönde henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı.

29 Mayıs itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya kabine üyeleri tarafından bayram tatiline ekstra günlerin ekleneceğine dair herhangi bir karar henüz duyurulmadı. Bu nedenle Kurban Bayramı tatilinin yalnızca belirlenen resmi süreyle sınırlı kalacağı öngörülüyor.

Kamu çalışanları için bayram süresince uygulanacak idari izinler dışında, bayram tatilinin 9 güne uzatılacağına dair bir karar açıklanmadı. Yeni bir açıklama yapılmadığı sürece, bayram sonrası 10 Haziran Salı günü normal mesai düzenine geçileceği kabul ediliyor.

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