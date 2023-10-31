76ers, Danny Green'i serbest bıraktı

Philadelphia 76ers'ın, tecrübeli oyuncu Danny Green'i serbest bırakacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
76ers, Danny Green'i serbest bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2023 10:38
Philadelphia 76ers'ın, tecrübeli oyuncu Danny Green'i serbest bırakacağı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski yakın zamanda James Harden'ın 76ers'tan LA Clippers'a takaslanacağını bildirmişti.

Pek çok oyuncunun dahil olduğu anlaşmaya bağlı olarak Wojnarowski, 76ers'ın Green'i serbest bırakacağını bildirdi:

"ESPN kaynaklarına göre 76ers ekibi tecrübeli guard Danny Green'i serbest bırakıyor. Philadelphia'nın Clippers'la yapacağı takası tamamlamak için kadroda boşluğa ihtiyacı vardı."

Geçtiğimiz yaz 76ers'la sözleşme imzalamış olan Green, takımın sezondaki ilk üç maçının ikisinde forma giymişti.

NBA'deki 15'inci sezonunu geçiren 36 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers ve Los Angeles Lakers kadrolarında yer almıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery