Philadelphia 76ers'ın, tecrübeli oyuncu Danny Green'i serbest bırakacağı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski yakın zamanda James Harden'ın 76ers'tan LA Clippers'a takaslanacağını bildirmişti.



Pek çok oyuncunun dahil olduğu anlaşmaya bağlı olarak Wojnarowski, 76ers'ın Green'i serbest bırakacağını bildirdi:



"ESPN kaynaklarına göre 76ers ekibi tecrübeli guard Danny Green'i serbest bırakıyor. Philadelphia'nın Clippers'la yapacağı takası tamamlamak için kadroda boşluğa ihtiyacı vardı."



Geçtiğimiz yaz 76ers'la sözleşme imzalamış olan Green, takımın sezondaki ilk üç maçının ikisinde forma giymişti.



NBA'deki 15'inci sezonunu geçiren 36 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers ve Los Angeles Lakers kadrolarında yer almıştı.



