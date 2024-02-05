6 Şubat yarın okullar tatil mi? 2024 MEB son dakika okullar tatil mi, tatil uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takviminde tatil tarihleri ile ders başı yapılacak tarihleri duyurmuştu. Yaklaşık 2 haftadır yarıyıl tatilinde olan öğrenciler ve öğretmenler pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. İşte MEB'in takvimine göre konuya ilişkin detaylar…



6 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?



Hayır, 6 Şubat Salı günü okullar tatil değil. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimine göre 15 tatil 5 Şubat'ta sona eriyor ve ikinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü başlıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. MEB'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.



Ancak, bazı olağanüstü durumlarda (hava muhalefeti, doğal afetler vb.) valilikler tarafından il/ilçe genelinde veya belirli bölgelerde okullar tatil edilebilir. Bu tür durumlarda, yerel haberleri takip etmeniz ve resmi duyurulara dikkat etmeniz önemlidir.



Özetle:



6 Şubat günü okullar tatil değil.



MEB'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.



Olağanüstü durumlarda valilikler tarafından okullar tatil edilebilir.



Güncel bilgilere ulaşmak için MEB'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.



15 TATİL UZATILDI MI, 1 AY OLDU MU?



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Okullar 2. dönem öncesinde yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatili 19 Ocak cuma günü karne dağıtımıyla başladı. Cumartesi ve pazar günleri tatile dahil edildiğinde öğrenciler Sömestr tatilinde toplam 16 gün dinlenme fırsatı yakalayacak.



Okullarda 2. dönem 5 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. MEB çalışma takvimine göre ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak.



2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran tarihinde ikinci dönemin sona ermesiyle tamamlanacak.



İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN?



8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.



MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ



Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi



İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.



15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)



İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)



2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024

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