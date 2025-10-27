Haber Tarihi: 27 Ekim 2025 10:44 - Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 11:51

29 Ekim ikramiyesi 2025: Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi?

29 Ekim ikramiyesi 2025: Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ile ilgili araştırmalar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hız kazandı. 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle emeklilere tek seferlik 5.000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödenmişti. Peki, Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, bu ödemenin bu yıl da devam etmesi gerektiğini belirtti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere bu yıl da ikramiye verilip verilmeyeceği büyük bir merak konusu.

Milyonlarca emekli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin bu yıl da ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Geçen yıl, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tek seferlik 5.000 TL ikramiye yatırılmıştı. Peki bu yıl da emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi?

TÜED Başkanı Murat Tokgöz'den ikramiye talebi

TÜED Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, yaptığı açıklamada, geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emeklilere verilen 5.000 TL tutarındaki ikramiyenin devam ettirilmesini talep etti. Tokgöz, bu ödemenin emeklilerin maddi açıdan rahatlamasına katkıda bulunduğunu vurguladı ve "Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla emeklilere verilen ikramiyenin 'Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi' adı altında her yıl bir maaş tutarında verilmesini talep ediyoruz. Bu uygulama, emeklilerin Cumhuriyet Bayramı'nı daha coşkulu kutlamalarına vesile olacaktır," ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak üçüncü kez yapılan ikramiye ödemeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine ek olarak gerçekleştirilmişti. Ancak bu yıl için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi. Herhangi bir çalışma yapılırsa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önce resmi duyuru yapılması bekleniyor.

2025 yılı bayram ikramiyeleri

2025 yılında da Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye almaya devam edecek. 2023 yılında 3.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin 2025'te ne kadar olacağı ise henüz açıklanmadı. Bayram ikramiyeleri genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılıyor.

Özetle, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere yeniden bir ikramiye ödenip ödenmeyeceği konusu belirsizliğini koruyor ve resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
