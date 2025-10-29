29 Ekim 2025 Hastaneler Tatil mi, Açık mı, Kapalı mı?

Cumhuriyet Bayramı, hastanelerde rutin poliklinik hizmetlerinin verilmediği bir gündür. Ancak acil servisler, yoğun bakım üniteleri, doğumhaneler ve bazı özel birimler 29 Ekim'de de hizmet vermeye devam eder. Bu nedenle, sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar acil durumlarda her zaman olduğu gibi hastanelerin acil servislerinden hizmet alabilirler.

29 Ekim 2024 tarihinde devlet hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde rutin poliklinik hizmetleri verilmez. Bu nedenle, randevu almayı planlayan vatandaşlar, bir sonraki iş gününde hizmet alabilirler. MHRS üzerinden randevu almaya çalışanlar, tatil günü için randevu bulamayacaklardır. Ancak, tatil sonrasındaki günler için randevu alınabilir.

Her resmi tatilde olduğu gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da acil servisler kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Acil sağlık hizmeti gerektiren durumlarda, vatandaşlar en yakın hastanenin acil servisine başvurabilirler. Aynı şekilde, özel hastanelerde de acil servisler 24 saat hizmet vermeye devam edecektir.



29 Ekim'de Eczaneler Açık mı?

Hastanelerin yanı sıra, eczaneler de resmi tatillerde nöbetçi eczane sistemine göre çalışmaktadır. 29 Ekim 2025 günü hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu öğrenmek için, yerel nöbetçi eczane listelerinden bilgi alabilirsiniz.