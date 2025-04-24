24 Nisan (Bugün) Eczaneler Açık mı, Kapalı mı?

Dün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildi ve bu nedenle normal eczaneler kapalıydı. Ancak, 24 Nisan 2025 Perşembe günü resmi tatil değildir. Bu sebeple, bugün normal eczaneler normal çalışma saatlerine geri dönmüştür. Yani, 24 Nisan'da eczaneler açık ve hizmet vermektedir. Eğer dün halledemediğiniz ilaç veya sağlık ürünleri alışverişiniz varsa, bugün normal eczaneleri ziyaret ederek ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Eczanelerin bugün açık olması, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaktadır.

24 Nisan 2025 Perşembe günü, Türkiye'deki tüm normal eczaneler normal çalışma saatleri içerisinde açıktır. Bu durumda, çevrenizdeki tüm eczanelerden bugün ilaç ve sağlık ürünleri alabilirsiniz. Dün sadece nöbetçi eczaneler hizmet verirken, bugün tüm eczaneler faaliyet göstermektedir. Eğer özel bir eczaneye gitmek istiyorsanız, bugün o eczaneyi ziyaret edebilirsiniz. Eczanelerin bugün açık olması, sağlık ihtiyaçlarınızın karşılanması açısından önemlidir.

24 Nisan 2025 Perşembe günü eczanelerin normal çalışma saatleri geçerlidir. Genel olarak, eczaneler sabah 09:00 veya 09:30 gibi açılmakta ve akşam 18:00 veya 19:00 gibi kapanmaktadır. Ancak, bölgelere ve eczanelere göre küçük farklılıklar olabileceği için, gitmek istediğiniz eczanenin özel çalışma saatlerini kontrol etmeniz önerilir. Özellikle özel eczanelerin ve AVM içindeki eczanelerin çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Eczanelerin bugün normal saatlerde açık olması, ilaç alışverişlerinizi planlarken size yardımcı olacaktır.