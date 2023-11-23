24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi, okul var mı? 2023 Öğretmenler Günü ne zaman?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde geleceğin mimarı olan öğretmenlerimiz için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor, şiirler okunuyor. Hal böyleyken ise ''24 Kasım Öğretmenler Günü yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi, yoklama alınacak mı?'' soruları yanıt aramaya başladı. MEB resmi tatiller takvimi 2023 kontrol ediliyor. Peki, Öğretmenler Günü resmi tatil mi, 24 Kasım Cuma yarın okullar tatil mi, ders var mı yok mu? İşte detaylar…Öğretmenler Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle öğrenciler öğretmenleriyle bu özel günü okullarında kutlayabilecekler.Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Cuma gününe denk geliyor.24 Kasım Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olmamasından dolayı okullarda ders işlenmeye devam edecek.