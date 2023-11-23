Haber Tarihi: 23 Kasım 2023 11:40 - Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 11:40

24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi, okul var mı? 2023 Öğretmenler Günü ne zaman?

Öğretmenler Günü tatil mi? sorusu 24 Kasım yaklaşırken öne çıkan konulardan oldu. Bazı özel günlerin resmi tatil olmasından dolayı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün de resmi tatil olup olmadığı veliler, öğrenciler ve çalışanların gündemine geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, ülkemizde 1981 yılından beri kutlanıyor. Diğer ülkelerde 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle kutlanan Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı da ülkeye göre değişiklik gösteriyor. Resmi tatil günlerinde, kamu çalışanları izinli sayılırken, hastanelerin poliklinikleri, noter, okullar gibi kamu binaları da kapalı oluyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi, okul var mı? Öğretmenler Günü yarım gün mü, olacak ders işlenecek mi? İşte, o konularla ilgili bilgiler.

24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi, okul var mı? 2023 Öğretmenler Günü ne zaman?
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24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde geleceğin mimarı olan öğretmenlerimiz için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor, şiirler okunuyor. Hal böyleyken ise ''24 Kasım Öğretmenler Günü yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi, yoklama alınacak mı?'' soruları yanıt aramaya başladı. MEB resmi tatiller takvimi 2023 kontrol ediliyor. Peki, Öğretmenler Günü resmi tatil mi, 24 Kasım Cuma yarın okullar tatil mi, ders var mı yok mu? İşte detaylar… 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle öğrenciler öğretmenleriyle bu özel günü okullarında kutlayabilecekler.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Cuma gününe denk geliyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKUL VAR MI?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olmamasından dolayı okullarda ders işlenmeye devam edecek.

 
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