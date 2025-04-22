23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 2025

Noterlerin çalışma saatleri, bayram tatili nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Noterler açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı, özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, noterler açık mı/kapalı mı? Noterler 23 Nisan'da çalışıyor mu?



23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu sene Çarşamba gününe isabet ediyor. Resmi tatil olan çarşamba günü ise noterler kapalı oluyor. Onun yerine nöbetçi noterler çalışmalarına devam ediyor.



Noterler hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 arasında mesai yapar.



23 NİSAN 2025'TE NOTER ÇALIŞIYOR MU?



23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da noterler çalışmaz. Noter işlemi olan yurttaşlarda işlerine 24 Nisan Perşembe günü devam edebilecekler.



NOTERLERDE YAPILAN İŞLEMLER



a) Genel olarak yapılacak işler:



Evlenme sözleşmesi,



Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,



Zilyetlik devri sözleşmesi,



Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,



Şirket sözleşmesi,



İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,



Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,



Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),



Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),



Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,



Kira sözleşmesi,



Menkul mallarda hibe sözleşmesi,



Taksim ve ifraz sözleşmesi,



Evlat edinme sözleşmesi,



Temlik,



Taahhütname,



Kefaletname,



Vasiyetname,



Vakıf senedi,



Aile vakfı senedi,



Tanıma senedi,



Muvafakatname,



Sulhname,



Yeddiemin senedi,



Rehin senedi,



Borç senedi,



Fesihname,



İbraname,



Beyanname,



Şahadetname,



Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,



Emanetleri saklama tutanağı,



İfade tutanağı,



Tespit tutanağı,



Vekaletname,



Defter onaylanması,



Çevirme,



Örnek çıkartma,



İmza sirküleri,



Protesto işleri,



İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,



Tescil,



Kanunlarında noterler tarafından düzenlenmesi veya onaylanması öngörülen diğer işler.



b) Özel olarak yapılacak işler:



Tespit işleri,



Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama)



Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,



Tebligat işleridir.

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