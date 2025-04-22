Haber Tarihi: 22 Nisan 2025 14:53 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025 14:53

23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 2025

23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde noterde vekaletname, tespit tutanağı gibi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, bayram tatilinde noterlerin akıbetini merak ediyor. Tatil öncesinde resmi işlerini tamamlayamayanlar bu konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalarına hız verdi. Peki, 23 Nisan'da noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı? 2025

23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 2025
Abone Ol
Noterlerin çalışma saatleri, bayram tatili nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Noterler açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı, özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, noterler açık mı/kapalı mı? Noterler 23 Nisan'da çalışıyor mu?

23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu sene Çarşamba gününe isabet ediyor. Resmi tatil olan çarşamba günü ise noterler kapalı oluyor. Onun yerine nöbetçi noterler çalışmalarına devam ediyor.

Noterler hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 arasında mesai yapar.

23 NİSAN 2025'TE NOTER ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da noterler çalışmaz. Noter işlemi olan yurttaşlarda işlerine 24 Nisan Perşembe günü devam edebilecekler.

NOTERLERDE YAPILAN İŞLEMLER

a) Genel olarak yapılacak işler:

Evlenme sözleşmesi,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,

Zilyetlik devri sözleşmesi,

Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,

Şirket sözleşmesi,

İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

Kira sözleşmesi,

Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

Taksim ve ifraz sözleşmesi,

Evlat edinme sözleşmesi,

Temlik,

Taahhütname,

Kefaletname,

Vasiyetname,

Vakıf senedi,

Aile vakfı senedi,

Tanıma senedi,

Muvafakatname,

Sulhname,

Yeddiemin senedi,

Rehin senedi,

Borç senedi,

Fesihname,

İbraname,

Beyanname,

Şahadetname,

Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,

Emanetleri saklama tutanağı,

İfade tutanağı,

Tespit tutanağı,

Vekaletname,

Defter onaylanması,

Çevirme,

Örnek çıkartma,

İmza sirküleri,

Protesto işleri,

İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,

Tescil,

Kanunlarında noterler tarafından düzenlenmesi veya onaylanması öngörülen diğer işler.

b) Özel olarak yapılacak işler:

Tespit işleri,

Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama)

Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,

Tebligat işleridir.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonspor'da hedef 10'uncu Türkiye Kupası Trabzonspor Trabzonspor'da hedef 10'uncu Türkiye Kupası
Berkan Kaplan TOGG'dan ayrıldı! Berkan Kaplan kimdir? Gündem Berkan Kaplan TOGG'dan ayrıldı! Berkan Kaplan kimdir?
Shakhtar CEO'su: 'Mudryk yalan makinesinden geçti' Dünya Futbolu Shakhtar CEO'su: "Mudryk yalan makinesinden geçti"
Kocaelispor'da 3 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı Spor Toto 1. Lig Kocaelispor'da 3 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
Altınordu'da rehavet yasak TFF 2. Lig Altınordu'da rehavet yasak
Mehmet Topal, Romanya Ligi'nde 'fark' yaratmaya devam ediyor Dünya Futbolu Mehmet Topal, Romanya Ligi'nde 'fark' yaratmaya devam ediyor
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Tim Jabol Folcarelli Trabzonspor Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Tim Jabol Folcarelli
Ancelotti'den geleceğine dair net açıklama! Real Madrid Ancelotti'den geleceğine dair net açıklama!
Karşıyaka 19 yıl sonra final gibi maça bileniyor TFF 3. Lig Karşıyaka 19 yıl sonra final gibi maça bileniyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray ile Werder Bremen arasında Derrick Köhn pazarlığı!
2
Galatasaray'a Xhaka müjdesi!
3
Fenerbahçe 80 milyon euro'luk stoperin peşinde!
4
Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi
5
Konyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
6
Yönetimden Mourinho kararı!
7
Galatasaray'dan şehirde kupa turu planı!

SON HABERLER