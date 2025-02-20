21 Şubat: Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi?

21 Şubat tarihi yaklaşırken, "yarın okullar tatil mi?" ve "İstanbul'da okullar tatil mi?" soruları, özellikle İstanbul halkı, öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. İstanbul'da okullar tatil mi, 21 Şubat itibariyle gündemdeki en önemli sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu haberimizde, 20 Şubat: Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? başlığı altında detaylı ve kapsamlı bilgiler sunuyoruz.



21 ŞUBAT: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



21 Şubat: Yarın İstanbul'da Okullar Tatil mi? | Yarın, 21 Şubat 2025, İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemde. İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve ani düşen sıcaklıklar nedeniyle İstanbul okullar tatil konusu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler arasında merakla bekleniyor. Meteoroloji raporları, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kar yağışını işaret ediyor. Ancak henüz İstanbul Valiliği'nden okullar tatil mi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.



20 ŞUBAT: İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?



İstanbul Valisi Davut Gül yarın yani 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Gül sosyal medya hesabından, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" paylaşımında bulundu.



20 ŞUBAT HAVA DURUMU: KAR, YAĞMUR VE DON UYARISI!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 20 Şubat'ta Türkiye genelinde kış koşulları etkisini sürdürecek. Ülkemizin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağışlar görülecek.



Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.



Soğuk hava dalgasının etkisiyle ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunduğundan, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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