Haber Tarihi: 21 Haziran 2024 17:12 - Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 17:12

21 Haziran Neden En Uzun Gün?

21 Haziran, Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun günü olarak kabul edilir ve yaz gündönümü olarak bilinir. Bu özel günde Güneş, gökyüzündeki en yüksek noktasına ulaşır ve ışık ışınlarını Dünya'ya daha uzun süre yayar. Peki, 21 Haziran'ın neden en uzun gün olduğunu ve bu olayın arkasındaki bilimi merak ediyor musunuz?

21 Haziran Neden En Uzun Gün?
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Dünya, Güneş'in etrafında yaklaşık 365,25 gün süren bir yörüngede dolanır. Bu dönüş sırasında Dünya, kendi ekseni etrafında da döner ve bu dönüş yaklaşık 24 saat sürer. Dünya'nın ekseni 23,5 derece eğiktir ve bu eğiklik, mevsimleri yaratır.

Yaz Gündönümü Nedir?

21 Haziran'da Güneş, Kuzey Yarı Küre'ye doğrudan dik açıyla gelir. Bu durum, Kuzey Kutbu'nun Güneş'e en yakın olduğu ve gün ışığının en uzun süre boyunca görüldüğü anlamına gelir. Aynı zamanda Güney Yarımküre'de kış gündönümü yaşanır ve gün ışığı en kısa sürede görülür.

En Uzun Gün Ne Kadar Sürer?

21 Haziran'daki gün ışığı süresi, bulunduğunuz yere göre değişir. Örneğin, Türkiye'de en uzun gün yaklaşık 15 saat 17 dakika sürer. Kutuplara yaklaştıkça gün ışığı süresi daha da uzar ve Kutup Dairesi'nin kuzeyinde 24 saat boyunca güneş ışığı görülebilir.

Yaz Gündönümü Kutlamaları

Dünyanın birçok yerinde yaz gündönümü, çeşitli festivaller ve kutlamalarla karşılanır. Stonehenge gibi antik anıtlar, Güneş'in gökyüzündeki konumuna göre hizalanacak şekilde inşa edilmiştir ve yaz gündönümünde özel törenlere ev sahipliği yapar.

Sonuç

21 Haziran, sadece bir takvim tarihi değil, aynı zamanda doğanın döngüsünü ve mevsimlerin değişimini anlatan özel bir gündür. Yaz gündönümü, Kuzey Yarımküre'de yazın başlangıcını ve güneş ışığının tadını çıkarmak için daha uzun günler anlamına gelir.
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