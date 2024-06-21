21 Haziran Neden En Uzun Gün?

Dünya, Güneş'in etrafında yaklaşık 365,25 gün süren bir yörüngede dolanır. Bu dönüş sırasında Dünya, kendi ekseni etrafında da döner ve bu dönüş yaklaşık 24 saat sürer. Dünya'nın ekseni 23,5 derece eğiktir ve bu eğiklik, mevsimleri yaratır.

21 Haziran'da Güneş, Kuzey Yarı Küre'ye doğrudan dik açıyla gelir. Bu durum, Kuzey Kutbu'nun Güneş'e en yakın olduğu ve gün ışığının en uzun süre boyunca görüldüğü anlamına gelir. Aynı zamanda Güney Yarımküre'de kış gündönümü yaşanır ve gün ışığı en kısa sürede görülür.

21 Haziran'daki gün ışığı süresi, bulunduğunuz yere göre değişir. Örneğin, Türkiye'de en uzun gün yaklaşık 15 saat 17 dakika sürer. Kutuplara yaklaştıkça gün ışığı süresi daha da uzar ve Kutup Dairesi'nin kuzeyinde 24 saat boyunca güneş ışığı görülebilir.

Dünyanın birçok yerinde yaz gündönümü, çeşitli festivaller ve kutlamalarla karşılanır. Stonehenge gibi antik anıtlar, Güneş'in gökyüzündeki konumuna göre hizalanacak şekilde inşa edilmiştir ve yaz gündönümünde özel törenlere ev sahipliği yapar.

21 Haziran, sadece bir takvim tarihi değil, aynı zamanda doğanın döngüsünü ve mevsimlerin değişimini anlatan özel bir gündür. Yaz gündönümü, Kuzey Yarımküre'de yazın başlangıcını ve güneş ışığının tadını çıkarmak için daha uzun günler anlamına gelir.