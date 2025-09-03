2026 Dünya Kupası Elemeleri 6 grupta başlıyor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 takımlı 6 grupta ilk maçlar yarın başlayacak.Elemelerde 5 takımlı 6 grupta ise maçlar mart ayında başlamıştı.A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.Ay-yıldızlı takım, ilk maçında yarın Gürcistan'a konuk olacak. Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.54 ülkenin yer aldığı eleme grubu karşılaşmaları, kasım ayında tamamlanacak.ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar şöyle:A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, SlovakyaB Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçreC Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçyaD Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, UkraynaE Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYEF Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, PortekizG Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, MaltaH Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San MarinoI Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, MoldovaJ Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, LihtenştaynK Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, ArnavutlukL Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.