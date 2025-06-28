2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yerleri, salon no bilgisi

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ederken, sınava katılacak yüz binlerce adayın gözü sınav yerleri ve giriş belgesi duyurusunda. ÖSYM'nin takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenebilmek için DGS 2025 sınav giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor.

ÖSYM geleneksel uygulamaya uygun şekilde DGS giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Temmuz civarı adayların erişimine sunması bekleniyor.



Belgeler yayınlanır yayınlanmaz adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden belgeyi indirerek sınav yer bilgilerine ulaşabilecek.

Bu kapsamda, sınav salonu, bina ve ilçe gibi kritik detayları öğrenmek için gözler 10 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Adayların belge yayınlanır yayınlanmaz sisteme giriş yapmaları öneriliyor.