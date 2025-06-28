Haber Tarihi: 28 Haziran 2025 09:41 - Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 09:41

2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yerleri, salon no bilgisi

DGS'ye (Dikey Geçiş Sınavı) girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için giriş belgelerine kilitlenmiş durumda. ÖSYM'nin geçtiğimiz ay duyurduğu sınav takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz Pazar günü, saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Ancak, sınav yerleri ve salon numaralarının yer aldığı "sınav giriş belgeleri" henüz erişime açılmış değil.

2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yerleri, salon no bilgisi
Abone Ol
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ederken, sınava katılacak yüz binlerce adayın gözü sınav yerleri ve giriş belgesi duyurusunda. ÖSYM'nin takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenebilmek için DGS 2025 sınav giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor.

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

ÖSYM geleneksel uygulamaya uygun şekilde DGS giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Temmuz civarı adayların erişimine sunması bekleniyor.

Belgeler yayınlanır yayınlanmaz adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden belgeyi indirerek sınav yer bilgilerine ulaşabilecek.

Bu kapsamda, sınav salonu, bina ve ilçe gibi kritik detayları öğrenmek için gözler 10 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Adayların belge yayınlanır yayınlanmaz sisteme giriş yapmaları öneriliyor.



>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş, Lukaku transferinden vazgeçti Beşiktaş Beşiktaş, Lukaku transferinden vazgeçti
Wanda Nara, Icardi'yi 10 saat bekletti! Dönüş tarihi değişti! Galatasaray Wanda Nara, Icardi'yi 10 saat bekletti! Dönüş tarihi değişti!
Açık lise 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama Gündem Açık lise 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama
Maximin Olympiakos ile anlaşmaya yakın Dünya Futbolu Maximin Olympiakos ile anlaşmaya yakın
Galatasaray'a Petrovic'te müjde: İkinci takıma yollandı! Galatasaray Galatasaray'a Petrovic'te müjde: İkinci takıma yollandı!
Kayıp Diego Carlos'a kulüp aranıyor Fenerbahçe Kayıp Diego Carlos'a kulüp aranıyor
Zaniolo'dan Torino'ya telefon! Galatasaray Zaniolo'dan Torino'ya telefon!
2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yerleri, salon no bilgisi Gündem 2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yerleri, salon no bilgisi
Galatasaray'da Morata için Gardi devrede! Galatasaray Galatasaray'da Morata için Gardi devrede!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jadon Sancho'dan Fenerbahçe'ye transfer şartı!
2
PSG, Lyon'u küme düşmekten kurtarıyor!
3
Fred'den Atletico Mineiro itirafı!
4
Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!
5
Galatasaray'a Almanya'dan genç yetenek: Can Armando Güner!
6
Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!
7
Galatasaray'da Morata çıkmazı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.