Haber Tarihi: 28 Haziran 2025 09:41 -
Güncelleme Tarihi:
28 Haziran 2025 09:41
2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yerleri, salon no bilgisi
DGS'ye (Dikey Geçiş Sınavı) girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için giriş belgelerine kilitlenmiş durumda. ÖSYM'nin geçtiğimiz ay duyurduğu sınav takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz Pazar günü, saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Ancak, sınav yerleri ve salon numaralarının yer aldığı "sınav giriş belgeleri" henüz erişime açılmış değil.
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ederken, sınava katılacak yüz binlerce adayın gözü sınav yerleri ve giriş belgesi duyurusunda. ÖSYM'nin takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenebilmek için DGS 2025 sınav giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor.>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?
ÖSYM geleneksel uygulamaya uygun şekilde DGS giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Temmuz civarı adayların erişimine sunması bekleniyor.
Belgeler yayınlanır yayınlanmaz adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden belgeyi indirerek sınav yer bilgilerine ulaşabilecek.
Bu kapsamda, sınav salonu, bina ve ilçe gibi kritik detayları öğrenmek için gözler 10 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Adayların belge yayınlanır yayınlanmaz sisteme giriş yapmaları öneriliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.